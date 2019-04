Le Maroc et le Koweït appellent toutes les parties libyennes à faire preuve de retenue et à éviter la violence

Le Royaume du Maroc et l'Etat du Koweït ont exprimé mardi leur grande préoccupation face à l'escalade militaire en Libye, appelant toutes les parties libyennes à faire preuve de retenue et à éviter la logique de la violence.



Les deux parties ont réaffirmé aussi que la solution de la crise en Libye "ne peut être que politique conformément à l'accord de Skhirat", souligne le procès verbal sanctionnant la neuvième session de la commission mixte maroco-koweïtienne, tenue à Koweït. Dans cet esprit, le Maroc et le Koweït ont appelé toutes les parties à une adhésion sérieuse et de bonne foi à l'initiative des Nations Unies d'organiser un forum d'union nationale afin de faire avancer le processus politique, de mettre en oeuvre les cadres juridiques de référence, d'organiser les échéances électorales et d'édifier les institutions nationales.



Le Maroc et le Koweït ont signé, à l'issue des travaux de cette session, présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Koweït Cheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Sabah, cinq conventions de coopération bilatérale touchant divers domaines.