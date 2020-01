Le Maroc et le Japon veulent renforcer leur coopération dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche maritime

Lors de cette rencontre qui s'est tenue en marge de la 5é session de la commission mixte Maroc-Japon, les deux parties se sont félicité des actions menées conjointement depuis plusieurs années dans les domaines de l'agriculture et de la pêche maritime, qui se sont soldées par des réalisations concrètes et louables, indique un communiqué du ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.



MM. Akhannouch et Suzuki, qui effectue une visite de travail dans le Royaume, ont également réaffirmé leur volonté de renforcer cette relation au vu du grand potentiel de coopération restant à explorer.



Parmi les points discutés lors de cette entrevue figure l'ouverture du marché japonais à l'exportation des agrumes marocaines, relève la même source, relevant que les exportations du Maroc vers le Japon sont composées principalement d'Agar-agar modifié, d'algues brutes, de fraises congelées, d'huiles végétales brutes, de mucilages et d'épaississants de caroube. Les importations agricoles en provenance du Japon elles sont composées principalement de thé vert et de graines de légumes.



S'agissant de la pêche maritime, les projets de coopération initiés avec le Japon affichent un montant cumulé de près de 2 MMDH depuis 1979. Ainsi la recherche halieutique, la formation et l’aquaculture représentent 75% des financements japonais au Maroc, conclut le communiqué.