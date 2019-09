Le Maroc et le Japon attachés au renforcement de la coopération et de la coordination à tous les niveaux

Lors de cette rencontre, les deux parties se sont félicité de la qualité des relations d'amitié ancestrales unissant le Maroc et le Japon et qui puisent leur authenticité dans les relations fraternelles liant l’illustre famille royale à la famille impériale du Japon, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.



Elles ont aussi exprimé leur satisfaction quant au renforcement de l’échange des visites entre les responsables des deux pays et notamment entre les membres des institutions législatives respectives ce qui s’est traduit par la création il y a 40 ans de l'Association d'amitié parlementaire Japon-Maroc.



Les deux parties ont, par ailleurs, évoqué l’excellente coordination politique entre les deux pays, ajoute la même source, faisant savoir que le chef du gouvernement a réitéré à cette occasion l’attachement du Royaume à son intégrité territoriale et le souci du Maroc à parvenir à un règlement politique qui met un terme au conflit artificiel autour de ses provinces sahariennes dans le cadre de la légalité internationale et des résolutions de l’ONU. Il a aussi salué la position constante du Japon concernant la cause nationale.



Pour sa part, le président de l'Association d'amitié parlementaire Japon-Maroc a réitéré la position constante de son pays au sujet de la question de l’intégrité territoriale du Royaume et sa non reconnaissance de la pseudo rasd, ainsi que son soutien aux efforts onusiens pour parvenir à un règlement pacifique de cette question.



Les deux parties ont en outre constaté un développement remarquable du partenariat économique bilatéral, relève le communiqué, faisant savoir que près de 70 sociétés nippones opérant dans différents secteurs sont installées au Maroc contribuant ainsi au renforcement de la dynamique des échanges entre les deux pays, tout en permettant la création de quelque 40.000 postes d’emploi.



La rencontre a été l’opportunité d’aborder la coopération multilatérale notamment le développement en Afrique et ses perspectives prometteuses, eu égard au rôle pionnier joué par le Maroc au sein du continent et de l’expérience qu’il a accumulée en matière de soutien au développement social et au décollage économique des pays du continent.



Cette rencontre s’est déroulée en présence des ambassadeurs des deux pays et du président du groupe d’amitié Maroc-Japon à la Chambre des conseillers.