Le Maroc et le Guatemala signent un accord-cadre de coopération

L'accord a été conclu à l'occasion d'une rencontre, mardi à Guatemala City, entre la Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, Mounia Boucetta, et le vice-ministre guatémaltèque des Affaires étrangères, Luis Fernando Carranza.



Signé en marge de la 1e session du Forum Maroc-Système d'Intégration Centraméricain (SICA), cet accord-cadre se veut un instrument juridique fondamental pour renforcer les relations entre le Maroc et ce pays d’Amérique centrale dans les domaines économique, technique, scientifique, éducatif et culturel.



La signature de cet accord témoigne de la dynamique des relations de coopération entre le Royaume du Maroc et le Guatemala et la détermination des deux pays à hisser ces relations aux niveau d'un partenariat dans plusieurs domaines d'intérêt commun, a déclaré à la presse le vice-ministre guatémaltèque des Affaires étrangères.



Lors d'une réunion de travail tenue en présence de l'ambassadeur du Maroc au Guatemala, M. Tarik Louajri, les deux parties ont également convenu de mettre en œuvre une feuille d'action multi-sectorielle conjointe. Dans ce cadre, le Maroc et le Guatemala ont décidé de tenir, au cours du quatrième trimestre de 2019, une réunion de travail, en vue de préparer la tenue, en 2020, de la première session de la commission mixte bilatérale.



Cette réunion a permis de mettre en exergue la dynamique positive caractérisant les relations bilatérales ainsi que la nécessité d'œuvrer, conjointement, en faveur d’une coopération Sud-Sud plus effective entre l’Afrique et l’Amérique latine



A cette occasion, le Guatemala a réitéré son appui aux efforts menés dans le cadre de l'ONU en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable au différend sur le Sahara marocain.



Le vice-ministre guatémaltèque des Affaires étrangères a, par ailleurs, réaffirmé la volonté de son pays de renforcer ses relations de coopération avec le Royaume dans les différents domaines, soulignant qu'à travers le développement de ces liens, le gouvernement guatémaltèque veut élargir ses relations diplomatiques et commerciales vers le continent africain.



Cette rencontre a permis d'identifier d'importantes opportunités de coopération et de mettre l'accent sur la nécessité de promouvoir la coopération sud-sud, souligne-t-on.



En tournée en Amérique centrale du 23 au 26 avril, Mme Boucetta a participé, à Guatemala City, aux travaux du 1er Forum Maroc-SICA, avec pour objectif d'examiner les mécanismes et les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir un modèle de coopération sud-sud.