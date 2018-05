Le Maroc et le Fonds Vert pour le Climat s'engagent à coopérer dans la finance climat

Cette entrevue était l'occasion pour l'ADA de mettre en exergue la coopération fructueuse avec le FVC en termes de mobilisation des financements auprès de ce bailleur de fonds, indique un communiqué de l’ADA parvenu mardi à la MAP.



Lors de cette rencontre, l’accent a été mis sur l’importance de la contribution du secteur agricole dans la Contribution déterminée au niveau national (NDC Maroc) à travers notamment une mobilisation accélérée des fonds auprès des bailleurs de fonds, ajoute la même source.



En outre, l’ADA a mis en avant les projets prioritaires soumis actuellement au financement du FVC. Ce portefeuille de projets, qui concerne aussi bien l’adaptation que l’atténuation des effets au changement, porte essentiellement sur la gestion de l’eau, l’irrigation, les énergies renouvelables, la production d'aliments à base d’algues et l’aménagement de l’espace agricole.



Le processus d'approbation simplifié (PAS) d’approbation des projets par le FVC a été également abordé lors de cette rencontre en évoquant son opportunité pour le Royaume du Maroc de mobiliser davantage de fonds pour des projets à faible impact environnemental et social pour un montant ne dépassant pas 10 MUSD par projet, poursuit le communiqué.



De sa part, M. Howard Bamsey a félicité l’ADA pour son niveau de performance en matière de qualité des projets proposés au FVC notamment le projet de développement de l’arganiculture dans les zones vulnérables (DARED) qui est en cours de réalisation sous financement du FVC à travers un don de 39,3 MUSD, soulignant que l’ADA est considérée comme un modèle d’entité accréditée à suivre et que le FVC ne cesse de présenter lors de ces différents meetings qu’il organise.