Le Maroc et la Sierra Leone se félicitent du haut niveau de coordination aux niveaux continental et international

Lors d’un entretien, lundi à Rabat,, les deux parties ont exprimé leur satisfaction du haut niveau de coordination entre les deux pays aux niveaux continental (Union Africaine et partenariats régionaux) et international (Nations Unies), indique un communiqué conjoint rendu public à l’occasion de la visite de travail effectuée au Maroc par la cheffe de la diplomatie sierra-léonaise.



A cette occasion, M. Bourita a salué le leadership de Freetown dans la promotion de la position commune de l’Afrique concernant la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU, réaffirmant la disposition du Royaume à contribuer aux efforts déployés par le gouvernement de Sierra Leone pour renforcer davantage le développement économique et humain du pays.



De son côté, Mme Tunis a salué les efforts du Royaume du Maroc pour la consolidation de la coopération Sud-Sud et de la coopération inter-africaine, lesquels contribuent à la paix, à la stabilité et à la prospérité du continent africain, souligne le communiqué conjoint.



Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée dans une atmosphère reflétant les excellentes relations existant entre les deux pays, les deux ministres ont également convenu de tenir des consultations régulières et de se soutenir mutuellement pour ce qui est des questions d'intérêt suprême.