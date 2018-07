Le Maroc et la République dominicaine consolident leur coopération aux niveaux politique, économique et commercial

Le Maroc et la République dominicaine se sont également engagés à mettre en place davantage d’instruments juridiques à même de contribuer à la facilitation et la diversification des échanges bilatéraux, en particulier à travers la mise en place d’un cadre institutionnel pour renforcer la coopération bilatérale et faciliter les échanges de visites entre les deux pays, lit-on dans une déclaration conjointe rendue publique à l’issue des entretiens, vendredi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, et le ministre des Relations extérieures de la République dominicaine, Miguel Vargas Maldonado.



Dans ce contexte, les deux ministres ont procédé à la signature d’un accord douanier et d’un accord sur les services aériens entre les deux pays.



Les deux parties ont réitéré, à cette occasion, leur engagement à réactiver l’ensemble des accords de coopération conclus ces dernières années entre la République Dominicaine et le Royaume du Maroc, tout en faisant part de leur satisfaction de la signature récente de l’accord bilatéral en matière de pêche maritime.



A cet effet, les deux pays se sont engagés à accélérer la procédure de ratification dudit accord, dans l’objectif de permettre la mise en œuvre immédiate d’actions concrètes dans ce domaine, à réactiver l’accord conclu entre les académies diplomatiques des deux pays et à assurer des alternatives afin que les bourses offertes par le Maroc soient mieux exploitées, ajoute la déclaration conjointe.



Les parties ont exprimé, à cette occasion, leur engagement ferme à poursuivre la dynamique caractérisant les relations bilatérales et à édifier une coopération véritable et stratégique, basée sur les principes du bénéfice réciproque et du développement commun, à travers la coopération Sud-Sud.



Le Maroc et la République dominicaine ont, en outre, décidé d’étudier la possibilité d’établir des lignes aériennes directes entre les deux pays en vue de consolider davantage les relations de coopération dans le secteur touristique et de s’ouvrir sur de nouveaux marchés touristiques, selon la déclaration.



Et afin de promouvoir le rôle primordial de la diplomatie parlementaire, les deux pays se sont engagés à encourager leurs institutions législatives à intensifier leurs échanges et à partager leurs expériences dans divers domaines, plus particulièrement en matière de processus démocratique et de bonne gouvernance, mettant l’accent sur l’importance de capitaliser sur la coopération bilatérale solide pour renforcer la coordination des deux pays lors des réunions interparlementaires au niveau international.



Ils ont aussi mis en exergue l'importance de motiver et de promouvoir la culture, le patrimoine et les arts dans l’intérêt des communautés des deux pays et de créer un pont de collaboration culturelle fructueuse qui favoriserait la connaissance, le dialogue et le rapprochement des deux peuples.



Après avoir rappelé leur respect des valeurs de démocratie, des droits humains et des libertés fondamentales, les deux parties ont affiché par ailleurs leur satisfaction quant aux avancées et étapes franchies par les deux pays en matière de consolidation de l’Etat de droit, principe fondamental et condition sine qua non pour un développement préservant la dignité humaine.



La déclaration conjointe fait part du soutien du gouvernement marocain à la République dominicaine en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies.



Les deux parties ont fait part en conclusion de leur détermination à continuer la collaboration actuelle entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, de la dynamiser et de la renforcer, et décidé de se rencontrer à Saint Domingue le 2-ème semestre de 2020, à l’occasion de la réunion des mécanismes de consultations politiques.