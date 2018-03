Le Maroc et la Grande-Bretagne veulent accélérer la cadence de leur coopération économique

Les deux pays, amis de longue date, se partagent une forte volonté de construire un partenariat économique multiforme, ambitieux et performant au service des intérêts des deux pays.



Forts de leurs liens d’amitié séculaires, de la qualité de leurs relations et du legs historique commun, Rabat et Londres continuent à œuvrer en mettant à profit ces atouts majeurs afin de hisser davantage le niveau de leur coopération commerciale pour atteindre une prospérité partagée.



Le Maroc suscite un intérêt croissant pour les entrepreneurs britanniques grâce aux mesures incitatives offertes aux investisseurs étrangers et la montée en puissance de l’industrie automobile, l’aéronautique, l’énergie solaire, l’agroalimentaire et plusieurs autres secteurs à forte valeur ajoutée.



Selon l’avis de certains économistes, le Royaume dispose d’un climat propice à l’investissement et des atouts compétitifs. Ils saluent les bonnes performances réalisées par l’économie marocaine ces dernières années dans une conjoncture internationale défavorable.



Grâce à sa stabilité politique, ouverture économique et diversité culturelle millénaire, le Maroc est devenu ces dernières années le partenaire incontournable et privilégié du Royaume-Uni dans la région de l’Afrique du Nord, secouée par le Printemps arabe.



En 2014, la Bourse de Casablanca et London Stock Exchange Group (LSEG) ont scellé un partenariat stratégique visant le développement le marché financier marocain et la création un marché dédié aux PME marocaines sur le modèle AIM (l'Alternative Investment Market) tout en favorisant également son extension.



Ce partenariat prévoyait aussi la mise en place d'un marché des dérivés et de nouveaux produits financiers, en bénéficiant de l'expertise de LSEG en la matière, et le lancement d'une infrastructure de marché adaptée à l'évolution du marché financier.



Pour les dirigeants du London Stock Exchange Group, ce partenariat leur donne la possibilité de faire du marché financier marocain, un Hub pour une expansion progressive sur l'Afrique subsaharienne et du nord.



La Casablanca Finance City et The City UK avaient également signé un accord de partenariat en vertu duquel The City UK, un organisme défend les entreprises, s'engage à apporter à CFC l'assistance nécessaire pour le développement des marchés des produits dérivés et des capitaux.



Les deux partenaires s'engagement également à approfondir leur coopération dans les domaines de la formation financière, de l'assurance et de la réassurance figure également parmi les principales dispositions de cet accord.



Les échanges commerciaux maroco-britanniques connaissent ces dernières années une évolution soutenue, attisant l’appétit des investisseurs, en quête des opportunités de croissance.



Ces échanges ont atteint 2,6 milliard de livres sterling en 2016. D’après les analystes et opérateurs économiques des deux pays, ce chiffre est certes une grande avancée, mais demeure en deçà des potentialités économiques de la Grande-Bretagne et du Maroc qui disposent d’énormes opportunités d’affaires.



La balle est dans le camp des investisseurs britanniques et marocains qui doivent agir, bâtir des partenariats et former des joint-ventures pour tirer profit des opportunités offertes dans les secteurs de l’agriculture, le textile & habillement, l’industrie, l’agroalimentaire, la pêche, les nouvelles technologies, les énergies renouvelables, les services, l’exploration pétrolière…



La coopération maroco-britannique est appelée à faire preuve de créativité et d’imagination afin de pouvoir s’adapter et relever les défis actuels au moment où le Royaume-Uni s'apprête à sortir de l'UE, alors que le Maroc s'érige en porte d'entrée incontournable pour l'investissement en Afrique.