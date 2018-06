Le Maroc et la France sont appelés à développer un nouveau partenariat orienté vers l'Afrique (El Malki)

La France, qui entretient des relations de très longue date avec un grand nombre de pays africains, et le Maroc, dont l'appartenance au continent africain est aussi solide que séculaire, sont également appelés à développer une politique fondée sur la solidarité, à même d'aider à relever les défis auxquels le continent est confronté, a souligné M. El Malki, à l'ouverture de la 3-ème édition du forum parlementaire Maroc-France, tenue sous le thème "Le partenariat Maroc-France: les perspectives africaines".



Une exploitation optimale des perspectives offertes par le partenariat franco-marocain en Afrique, fondées sur de nouvelles approches favorisant la solidarité et s'inscrivant dans la durabilité donnera un nouveau souffle à la coopération internationale, a-t-il relevé.



Bien que la France et le Maroc soient des leaders en termes d'investissement dans un certain nombre de secteurs en Afrique, ils devraient s'atteler à relever le défi de la concurrence et à encourager leurs entreprises à opérer les transitions requises afin de ne pas être en décalage par rapport aux progrès enregistrés, a ajouté M. El Malki.



La coopération Nord-Sud n'atteindra pas les objectifs escomptés si elle n'est pas fondée sur le développement et le renforcement de la coopération Sud-Sud, qui fait partie des axes infrangibles de la politique du Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI qui supervise et mène sur le terrain une politique africaine marocaine authentique et unique, a-t-il poursuivi.



Les changements géopolitiques, qui s’opèrent à grande cadence, renforcent la détermination du Maroc et de la France à consolider leurs relations et à assurer le rôle d'acteurs actifs et constructifs sur la scène internationale, conformément à une vision qui ne renie aucune des valeurs humaines que les deux pays ont en partage, a indiqué le Président de la Chambre des représentants.



Ce forum illustre la profondeur et la solidité des relations franco-marocaines et témoigne de l'importance de la diplomatie parlementaire et de son rôle en matière de consolidation des acquis enregistrés dans les relations maroco-françaises, d'une part, et de l'exploration de nouveaux horizons d'expression des liens historiques variés unissant les deux pays, a-t-il noté.



Cette édition, qui porte sur des questions d'extrême importance pour les deux pays, est axée sur plusieurs thématiques, à savoir "La politique et stabilité", "Migration et mobilité", "La coopération économique" et "Les mécanismes de coopération pour un développement durable de l'Afrique".



La première édition du Forum parlementaire Maroc-France s'est tenue à Rabat en 2013, et la deuxième édition à Paris en 2015. Il s'agit d'un espace de dialogue, de débat et d'échange de vues entre les parlementaires marocains et leurs homologues français autour de différentes questions d'intérêt commun.