Le Maroc et la Bosnie-Herzégovine déterminés à booster la coopération bilatérale et les échanges commerciaux (communiqué)

Le Maroc et la Bosnie-Herzégovine ont exprimé, lundi à Rabat, leur satisfaction de la qualité des relations d'amitié les unissant et leur volonté commune de donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale dans différents domaines et de consolider les échanges commerciaux.



Lors d'une entrevue entre le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani et le président du conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine, Denis Zvizdić, en visite de travail dans le Royaume à la tête d'une importante délégation de responsables et d'hommes d'affaires, l'accent a été mis sur les importantes potentialités de partenariat qui existent dans plusieurs secteurs, notamment les énergies renouvelables, l'automobile, l'industrie alimentaire, la technologie agricole, l'industrie des engrais et le développement touristique, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.



Lors de cette rencontre qui s'est déroulée en présence du président du gouvernement de la fédération de Bosnie-et-Herzégovine et du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des Affaires générales et de la gouvernance, les deux parties ont souligné la nécessité de parapher, dans les plus brefs délais, les projets de conventions de coopération bilatérale, qui sont actualisés et fin prêts, et de parachever les autres projets de conventions en cours d'étude, afin de renforcer la coopération bilatérale et de booster les investissements.



A cette occasion, M. Zvizdić a mis en relief les larges perspectives qui s'offrent à la coopération bilatérale, eu égard à la dynamique socio-économique et culturelle que connaissent les deux pays ainsi que leur position stratégique, dans les Balkans d'une part, et à la frontière entre les continents africain et européen, d'autre part, souligne le communiqué.



Le président du gouvernement de la fédération de Bosnie-et-Herzégovine a tenu, par la même occasion, à saluer le soutien apporté par SM le Roi Mohammed VI et le peuple marocain à son pays. Les deux parties ont également examiné les moyens de renforcer leur coopération dans les domaines scientifiques et culturels, et discuté de la possibilité de conclure des partenariats entre les universités des deux pays.