Le Maroc et l'UE lancent le "partenariat euro-marocain de prospérité partagée"

Dans une « Déclaration politique conjointe » adoptée à l'issue de la 14 ème session du Conseil d'Association Maroc-UE, les deux parties affirment leur ambition de donner à «leur relation stratégique, multidimensionnelle et privilégiée une nouvelle impulsion qui soit à la hauteur de leur attentes et des enjeux du monde contemporain en développant un véritable Partenariat euro-marocain de prospérité partagée».



Un tel partenariat aura pour objectif « d'approfondir davantage les relations bilatérales à la lumière des ambitions communes et des évolutions propres à chacune des parties, mais aussi de renforcer la coopération régionale et euro-africaine et de soutenir un multilatéralisme efficace», lit-on dans la déclaration.



Cette nouvelle étape de relations maroco-européennes capitalise, en effet, sur les acquis « considérables » que le Maroc et l'UE, forts d'un partenariat d'égal à égal, construit depuis un demi-siècle, ont pu accumuler au service de leurs intérêts mutuels, expliquent les deux partenaires dans cette Déclaration politique conjointe.



Constatant qu'à la communauté objective d'intérêts créée par la géographie et l'histoire s'est ajoutée une communauté choisie de valeurs partagées, les deux parties qui, de simples voisins, sont devenus de véritables partenaires porteurs d'une vision convergente de l'avenir de la Méditerranée et au-delà, se disent conscients que leur environnement régional et global est « l'objet de défis de plus en plus complexes mais aussi d'opportunités nouvelles qui détermineront le devenir de l'espace euro-africain et euro-méditerranéen, notamment le développement économique et humain, inclusif et équitable, l'innovation et le partage des connaissances, la protection de l'environnement et le développement durable, la justice, le dialogue-interculturel, la mobilité et la migration, les droits de l'homme et la bonne gouvernance ».



Parmi les piliers de cet espace régional, souligne la déclaration, le partenariat UE-Maroc est « plus que jamais nécessaire comme réponse à pareils enjeux », d'autant plus que « la stabilité politique et les réformes multiples menées par le Maroc en font un des partenaires clé de l'Union européenne dans la région» et « la convergence de vues sur de nombreux sujets permet de plus en plus à l'Union européenne et au Maroc d'articuler ensemble des réponses appropriées, en cohérence avec l'Agenda 2030 et les objectifs de développement durable ».



Les deux parties entendent dans ce sens « tirer pleinement les enseignements de leur coopération passée, capitaliser sur les acquis de leur relation et approfondir davantage leur partenariat pour renforcer son efficience et son efficacité en tenant compte des possibilités ouvertes par le Statut avancé de 2008 et de son potentiel » en faisant le meilleur usage de « la flexibilité offerte par la Politique Européenne de Voisinage ».



Forts leur expérience commune, le Maroc et l'UE s'engagent à préserver le partenariat les unissant, à consolider sa résilience et sa stabilité ainsi qu'à assurer sa continuité face à d'éventuelles difficultés, notamment à travers une concertation précoce, une coordination renforcée et le recours aux structures de travail prévues par le partenariat, souligne la Déclaration politique conjointe.



Dans cet objectif, explique le document, les deux partenaires s'emploieront à définir un nouveau cadre de relations global et résilient. Concrètement, ils entendent s'appuyer sur les principes ayant toujours guidé leur partenariat (solidarité, respect mutuel, transparence, clarté, différenciation) et les orientations devant structurer leur relation pour les prochaines années.



Ainsi, sur le plan bilatéral, le « Partenariat euro-marocain de prospérité partagée » s'articulera autour de quatre espaces structurants, à savoir « un Espace de convergence des Valeurs », « un Espace de convergence Economique et de Cohésion sociale », « un Espace de Connaissances Partagées » et « un Espace de concertation politique et de coopération accrue en matière de sécurité », en plus de deux axes fondamentaux à caractère horizontal qui feront aussi l'objet d'actions opérationnelles spécifiques, à savoir une coopération en matière d'environnement et de lutte contre le changement climatique et une coopération en matière de mobilité et de migration, qui se renforceront mutuellement.