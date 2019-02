Le Maroc et l'Inde signent quatre accords de coopération

Signés à l'issue des entretiens de M. Bourita avec Mme Swaraj, ces quatre mémorandums d'entente portent sur les domaines de la lutte contre le terrorisme, l'Habitat, la jeunesse et la facilitation des mouvements des hommes d'affaires entre les deux pays.



Ainsi, un mémorandum d'entente sur la constitution d'un groupe de travail de coopération dans le domaine sécuritaire, l'échange des informations concernant tout développement dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, ainsi que la concertation sur les questions liées à la lutte contre le terrorisme au sein de l'ONU et d'autres institutions spécialisées, a été signé.



Dans le domaine de l'habitat, M. Bourita et la cheffe de la diplomatie indienne ont paraphé un mémorandum d'entente entre le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, et le ministère de l'Habitat et des Affaires urbaines de l'Inde, visant à établir une coopération bilatérale à travers l'échange d'expertises, notamment dans l'innovation technologique, les techniques des technologies de construction, la construction des logements sociaux, la construction antisémitique, la planification stratégique Métropolies, les villes intelligentes, ainsi que la construction durable et respectueuse de l'environnement.



Par ailleurs, un mémorandum d'entente entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et le ministère indien des Affaires de la jeunesse, visant à élargir et renforcer les relations bilatérales dans le domaine de la jeunesse à travers la participation des jeunes des deux pays aux évènements et activités de la jeunesse organisés par les deux parties, a été signé par les deux ministres.



A cette occasion, il a été procédé également à la signature d'un mémorandum d'entente entre les deux gouvernements marocain et indien, relatif à la simplification réciproque de délivrance des visas d'affaires, dans le respect du principe d'égalité et de réciprocité, aux hommes d'affaires et aux investisseurs de part et d'autre, désirant se rendre dans les deux pays respectifs en vue d'effectuer des transactions commerciales et d'explorer les opportunités d'exportation et d'important des produits industriels.



Ledit mémorandum, visant à faciliter les mouvements de certains nationaux des deux pays, permettra l'octroi, au cas par cas après étude de dossier, d'un visa d'une validité de 12 mois avec entrées multiples.