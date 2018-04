Le Maroc et l’Espagne pleinement conscients de l'importance de leur alliance stratégique (président du Sénat espagnol)

Le Maroc et l’Espagne sont pleinement conscients de l'importance de leur alliance stratégique, a affirmé, jeudi à Madrid, le président du Sénat espagnol (chambre haute), Pio Garcia-Escudero.



"Nous avons assez de motifs pour nous sentir satisfaits et fiers des fruits des relations de coopération entre l’Espagne et le Maroc dans l’ensemble des domaines", a ajouté M. Escudero lors de l’ouverture de la 4ème session du Forum parlementaire Maroc-Espagne.



M. Escudero a fait observer que les relations bilatérales ont continué de se renforcer au fil des ans dans tous les domaines, "parce que nous ne sommes pas seulement des pays voisins, mais aussi frères qui entretiennent des liens étroits historiques et culturels et qui ont adopté une vision commune face aux grands défis de notre monde actuel".



La convergence des vues et la collaboration étroite à tous les niveaux ente l’Espagne et le Maroc est importante non seulement pour nos deux deux pays amis, mais aussi pour les deux rives de la Méditerranée, ainsi que pour l’Europe et l’Afrique, a-t-il insisté.



Et de souligner que la complexité et la dimension globale des thèmes d’intérêt commun exigent l’adoption d’une approche intelligente dans la recherche de solutions d’entente globale et de formules de coopération.



Le président du Sénat espagnol a souligné en outre que le Maroc est en train de faire preuve, sans équivoque, de son engament total et son leadership devant les défis globaux avec une vision stratégique partagée pleinement par l’Espagne.



Parmi ces défis où le Maroc fait preuve d’un engagement total en adoptant des mesures efficaces, a-t-il précisé, figurent la sécurité internationale et la menace terroriste, le changement climatique et les énergies renouvelables.



Il a noté que le Maroc avance à pas sûrs et de manière déterminée sur la voie des réformes, en renforçant la démocratie au sein de ses institutions et consolidant son développement économique.



Les travaux de la 4ème session du Forum parlementaire Maroc-Espagne se tiennent jeudi et vendredi à Madrid avec la participation d’une importante délégation marocaine conduite par le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, et le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach.



La délégation parlementaire espagnole à ce forum est conduite par le président du Sénat (Chambre haute), Pio Garcia-Escudero, et la présidente du Congrès des députés (Chambre basse), Ana Pastor.



Cette nouvelle édition de ce forum traduit la volonté commune des parlements marocain et espagnol de renforcer leur coopération, dialogue et concertation sur plusieurs questions d'intérêt commun, dans les domaines notamment politique, économique, social et culturel.



Le premier forum parlementaire maroco-espagnol s'était tenu en septembre 2012 à Rabat, le deuxième en septembre 2013 à Madrid, alors que le troisième a été organisé en janvier 2015 à Rabat.