Le Maroc et l'Espagne partagent des défis communs dans la lutte contre le terrorisme international (ministre espagnole de la Justice)

Le Maroc et l'Espagne partagent des défis communs dans la lutte contre le terrorisme international, le crime organisé, la traite des êtres humains et la défense des droits humains, a indiqué, mardi à Rabat, la ministre espagnole de la Justice, Dolores Delgado Garcia.



Lors de ses entretiens avec le deuxième vice-président de la Chambre des conseillers, Abdelilah El Halouti, en présence de l'ambassadeur d'Espagne au Maroc, Ricardo Diez-Hochleitner, Mme Delgado Garcia a appelé au renforcement du dialogue, à l'intensification de la coordination et à la poursuite de la coopération bilatérale afin d'atteindre les objectifs escomptés au service des intérêts communs, indique un communiqué de la Chambre. Par ailleurs, la ministre espagnole a émis l'espoir que sa visite au Maroc contribue à renforcer les liens de confiance et à consolider les relations de partenariats stratégiques entre les deux pays, ajoute le communiqué.



Pour sa part, M. El Halouti a passé en revue les différents domaines de coopération fructueuse entre les deux pays amis, notamment la sécurité, la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme et le maintien de la sécurité et la stabilité, la lutte contre la migration clandestine ainsi que la lutte contre le crime organisé et la traite des êtres humains.



Il a aussi mis en exergue les importantes réformes entreprises par le Maroc dans différents domaines, notamment la réforme du système judiciaire lancée par SM le Roi Mohammed VI, qui a permis au Royaume de consolider le processus de transition démocratique, relève la même source.



Au niveau parlementaire, M. El Halouti a salué les relations de coopération distinguées entre les parlements des deux pays amis, se félicitant de l'expérience du "Forum parlementaire maroco-espagnol" en tant que cadre d'action et espace de dialogue et d'amélioration de la coordination et de la consultation sur des questions d'intérêt mutuel entre les deux institutions législatives, et ce dans les différentes instances parlementaires tant aux niveaux régional qu’international.



Les deux parties ont également souligné la profondeur et la solidité des liens historiques et amicaux entre les deux pays amis ainsi que leurs relations de bon voisinage, conclut la même source.