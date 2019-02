Le Maroc et l’Espagne, deux pays unis dans la diversité (présidente du Conseil d'État espagnol)

Le Maroc et l’Espagne sont deux pays "unis dans la diversité", appelés, aujourd’hui plus que jamais, à "marcher ensemble" pour faire face aux défis de la mondialisation, a déclaré la présidente du Conseil d'État espagnol, María Teresa Fernández de la Vega, à la veille a visite officielle des Souverains espagnols au Maroc, les 13 et 14 février, qu’elle a qualifiée de "stratégique".



Les deux pays, "qui ont été capables de développer une politique d’Etat préservant la stabilité de leur relation contre les turbulences passagères", ont beaucoup de choses qui les rapprochent, a-t-elle relevé dans une tribune publiée mardi par le quotidien espagnol El Pais.



"On peut dire, en reprenant la devise de l'Union européenne, que l'Espagne et le Maroc sont également unis dans la diversité", a affirmé l’ex-vice présidente du gouvernement espagnol, relevant que "la proximité de nos pays et de leurs peuples n’est pas une simple rhétorique", mais "s’appuie sur une vieille affection qui nous unit au-delà des différences conjoncturelles".



Et d’ajouter que promouvoir les meilleures relations possibles avec le Maroc a toujours été un "objectif prioritaire" des gouvernements espagnols successifs, mettant en relief aussi la solidité des relations commerciales et économiques entre les deux pays.



"Il convient de rappeler que l'Espagne est actuellement le premier fournisseur du Maroc et aussi son premier client. Le Royaume est pour nous le deuxième marché en dehors de l’UE, après les États-Unis. C'est également la première destination des investissements espagnols en Afrique", a indiqué Mme Fernández de la Vega.



La responsable espagnole estime nécessaire d’œuvrer à préserver les relations politiques et commerciales existant entre les deux pays, afin de pouvoir continuer à œuvrer pour la paix, le progrès et la démocratie, trois piliers essentiels de la stabilité et du développement de toute la région.



"De plus, les deux pays ont un potentiel de développement mutuel qu'il convient d'exploiter avec plus d'intensité. Je fais référence ici à nos intérêts communs en Afrique et en Europe", a-t-elle fait observer.



Pour Mme Fernández de la Vega, l'Espagne et le Maroc jouissent d’une position géostratégique "privilégiée", dont ils doivent tirer profit pour "pouvoir être, à travers la Méditerranée, le lien entre deux continents appelés à former un espace commun de relations politiques, économiques, sociales et géostratégiques à l'ère de la mondialisation".



Mme Fernández de la Vega salué, par ailleurs, la clairvoyance et l'engagement clair du roi Mohammed VI en faveur de l'Afrique, grâce auxquels le Maroc est devenu un modèle pour promouvoir le développement humain et la modernisation des mécanismes de gouvernance en Afrique.



"Le Maroc a entrepris d'intensifier sa politique étrangère en Afrique, ce qui est, en plus, compatible avec le renforcement de son rapprochement avec l'UE, et conforme également aux engagements pris dans le cadre du Programme de développement durable à l'horizon 2030", a-t-elle noté.



"Ce Programme de développement durable constitue l’un des espaces fondamentaux dans lesquels nous pouvons intensifier l’action commune face aux grands défis", a-t-elle estimé.



La confiance entre les deux pays est également bénéfique et profitable pour la coopération entre les universités, entreprises et, surtout, les services de sécurité des deux pays, essentielle pour la préservation de la paix dans la région, a poursuivi Mme Fernández de la Vega.



"L’action coordonnée de ces services optimise les résultats de la lutte contre les fléaux contemporains: terrorisme, traite des êtres humains, trafic de drogue, ainsi qu’en matière de gestion des flux migratoires", a-t-elle noté.