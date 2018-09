Le Maroc et Cuba pour renforcer les relations rétablies (Bourita)

Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, s’est entretenu, vendredi à New York, avec son homologue cubain, Bruno Rodríguez Parrilla, en marge de la 73ème session de l’Assemblée Générale des Nations-Unies.



Les entretiens entre M. Bourita et le ministre cubain ont porté sur le renforcement des relations de coopération bilatérale, suite au rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays.



M. Bourita a également eu vendredi une réunion bilatérale avec la ministre des Affaires étrangères de la Jamaïque, Mme Kamina Johnson Smith, ainsi qu’avec ses homologues d’Irlande, Simon Coveney, de Norvège, Mme Ine Eriksen Søreide, et de Suriname, Mme Yldiz Pollack-Beigle.



Il a aussi rencontré les chefs de la diplomatie de Grenade, Peter David, de la Finlande, Timo Soini, du Brésil, Aloysio Nunes, et de l’Autriche, Mme Karin Kneissl.