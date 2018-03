Le Maroc est un partenaire stratégique de l'Argentine (le chef de la diplomatie argentine)

Dans un entretien accordé à la MAP, à la veille de sa visite vendredi au Maroc, le chef de la diplomatie argentine a indiqué que ce déplacement a pour objectifs de discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales dans de nombreux domaines, en particulier les volets politique et économique.



"Le Maroc est un acteur de premier plan dans la région et de ce point de vue, il constitue un partenaire stratégique pour notre pays et revêt une importance et une priorité, surtout depuis son retour, l'année dernière, au sein de l'Union africaine", a-t-il dit, soulignant que "le Maroc est un pays d'une importance notamment en raison de son emplacement géographique stratégique en tant que plate-forme pour accéder à certaines zones de l'Afrique, de même qu'il représente un marché de consommation qui enregistre une croissance continue".



Le ministre argentin a affirmé que lors de sa visite au Royaume, les aspects des relations bilatérales et de la coopération technologique, industrielle et culturelle seront au menu des discussions avec les responsables gouvernementaux et parlementaires marocains.



Après avoir fait observer que le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays est en deçà des aspirations, il a souligné la nécessité d'augmenter ces niveaux, d'autant plus que les deux pays doivent approfondir leurs relations commerciales et présenter des nouvelles possibilités de coopération.



En se référant aux aspects de coopération avec le Maroc, le ministre argentin des Relations extérieures a dit que "nous sommes très intéressés par l'approfondissement de la coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques dans l'industrie et la médecine, d'autant plus que l'Argentine a accumulé une grande expérience dans ce domaine".



M. Faurie a également estimé qu'il est possible de promouvoir la coopération dans le domaine de l'agriculture familiale grâce à des innovations technologiques appliquées à la production agroalimentaire et à la création de projets qui aident au mieux les petits et moyens agriculteurs à accéder à des canaux de commercialisation moins complexes, outre des projets d'accès à l'eau, les études environnementales et le domaine phytosanitaire, en faisant état de nombreuses opportunités de développement de projets de coopération.



Et le ministre d'estimer que tout ceci est réalisable par le dialogue entre les deux gouvernements, l'analyse et l'étude des possibilités qu'offre chacun des deux pays, l'identification des besoins de leurs économies respectives et la création de relations entre les secteurs privés au Maroc et en Argentine, afin de développer des affaires, en faisant observer que ce genre de visites et de rencontres entre les responsables des deux pays contribue à la création d'une plateforme leur permettant de continuer à développer et à renforcer les liens entre deux pays "qui ont aujourd'hui beaucoup de choses pour réaliser une croissance commune".



D'autre part, M. Faurie a rappelé le lancement par son pays d'un plan de coopération avec l'Afrique 2016-2019, qui ouvre de nouveaux horizons depuis les deux continents, non seulement avec l'Argentine, mais aussi avec le Marché commun du Sud (Mercosur), en soulignant que des études de faisabilité sont menées en plus d'une série de réunions afin d'aboutir à un accord commercial entre le Mercosur et le Maroc.



Et d'ajouter que le Mercosur négocie avec les différents acteurs hors Union européenne (UE), comme le Canada, et va bientôt lancer des négociations avec Singapour, le Japon, la Corée du Sud et d'autres pays, en soulignant qu'il y a beaucoup d'intérêt de poursuivre le dialogue exploratoire avec le Maroc, et si un accord est trouvé, le flux des produits agricoles et produits industriels augmentera de manière considérable.



D'autre part, le chef de la diplomatie argentine s'est arrêté sur la participation du Royaume lors des deux dernières années aux célébrations de l'indépendance de l'Argentine, en soulignant que la présence du Maroc, le seul pays arabe et africain participant à ces célébrations, reflète l'importance et le niveau des bonnes relations développées par les pays à travers l'histoire et "nous saluons hautement cette initiative".



Après avoir souligné que l'Argentine et le Maroc entretiennent d'excellentes relations diplomatiques et politiques qui remontent à près de 60 ans, il a rappelé la visite, l'année dernière, au Maroc de la vice-présidente argentine, Gabriela Michetti, et la réunion "fructueuse", qu'elle avait eu avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies.



De son avis, l'échange de visites et les réunions reflètent l'existence de progrès tangibles dans la réalisation des objectifs en relation avec l'approfondissement des relations bilatérales pour que les deux pays en bénéficient mutuellement et atteignent l'objectif principal d'un avenir meilleur pour les peuples des deux pays.



Et de conclure que l'Argentine, qui a entamé depuis deux années une nouvelle étape de réformes politiques et économiques basées sur le concept de l'ouverture globale, et le Maroc sont appelés à redoubler d'efforts et d'investir dans la promotion de la coopération dans les domaines du tourisme et de la culture, faisant remarquer qu'il y a des projets communs dans les domaines du cinéma et du sport, et que les deux pays, signataires l'année dernière d'un accord sur la coopération parlementaire, vont de l'avant dans l'approfondissement des relations de coopération dans tous les domaines.





Propos recueillis par Hicham LAKHAL

MAP