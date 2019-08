Le Maroc est un "partenaire solide" dans la lutte antiterroriste, selon le général américain S. Townsend

Le responsable US, qui s'exprimait lors d'un point de presse au terme d'une visite au Maroc, a souligné que les relations entre le Maroc et les États-Unis "repose sur un engagement mutuel en faveur de la sécurité et du développement durable dans la région", ajoutant que "grâce aux exercices conjoints et avec d'autres partenaires africains, l'armée américaine et les Forces Armées Royales marocaines peuvent améliorer leur capacité à travailler ensemble et à offrir un avenir plus sûr et plus prospère à la région".



M. Townsend, qui vient d'être nommé à la tête de l'AFRICOM, s'est félicité de la "coopération excellente" du Maroc avec ce Commandement US, qui "se réjouit de poursuivre sa collaboration avec le Royaume en faveur de la sécurité et de la stabilité régionales".



Au-delà d'assurer la sécurité de ses propres frontières, le Maroc "apporte la sécurité à l'ensemble de l'Afrique" à travers les formations et les opérations de maintien de la paix, a souligné le Haut gradé US.



S'arrêtant sur la situation au Sahel, le général américain a indiqué que les États-Unis "partagent les préoccupations du Maroc" vis-à-vis de l'instabilité dans cette région, tout en assurant "œuvrer avec les partenaires africains et internationaux pour pallier cette situation". Le militaire américain s'est félicité, à cet égard, des efforts du Maroc en matière de lutte anti-terroriste, saluant, par la même occasion, le déploiement par l'armée marocaine d'un l’hôpital de campagne au camp Zaatari, dans le nord-est de la Jordanie. "Je suis très reconnaissant de ce partenariat", a dit M. Townsend.



Outre la coopération du Maroc dans le cadre des missions de maintien de la paix dans plusieurs régions du monde, le général US a salué la participation du Maroc à l'exercice African Lion, le "plus grand exercice de l'AFRICOM", que le Maroc accueille depuis plusieurs années.



Le responsable américain a fait savoir que le prochain exercice verra la participation de près de 3.000 participants issus de 21 pays partenaires, dont au moins huit africains.



M. Townsend a indiqué avoir eu jeudi des discussions "excellentes" avec le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l'Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi, et avec le Général de Corps d'Armée, Abdelfattah Louarak, Inspecteur Général des FAR, faisant savoir que ces entretiens ont porté sur la coopération en matière de lutte anti-terroriste et les questions d'intérêt commun.



Par ailleurs, M. Townsend a exprimé sa "grande appréciation du partenariat solide du Maroc avec les États-Unis", rappelant que le Royaume a été l'un des premiers alliés des États-Unis à la fin du 18ème siècle. "Il était l'un des premiers pays à signer un accord avec les États-Unis. Notre partenariat est vieux de plus de 240 ans", a-t-il dit.