Le Maroc est fortement engagé dans le soutien d'Al Qods et de la cause palestinienne (Atlassi)

Le Maroc est fermement engagé dans diverses initiatives visant à soutenir Al Qods et la cause palestinienne, a affirmé, dimanche à Beyrouth, le président du Comité international pour le soutien du peuple palestinien, Talaâ Saoud Atlassi.



Dans une intervention lors d'une réunion sur les derniers développements de la cause palestinienne, placée sous le thème "unis contre l'accord du siècle", M. Atlassi a souligné que le Maroc considère la question palestinienne comme une cause nationale suscitant l'intérêt unanime auprès des différentes composantes officielles et populaires au Royaume. SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité d'Al Qods, a toujours affirmé la position marocaine de soutien au peuple palestinien, a-t-il ajouté, mettant en évidence les différentes initiatives sociales du Souverain en faveur des palestiniens, notamment à Al Qods et à Gaza.



Après avoir mis en exergue la place centrale accordée à la cause palestinienne au Royaume, M. Atlassi a mis évidence le rôle du Comité international pour le soutien du peuple palestinien, basé à Rabat, et dont l'objectif est de soutenir la cause palestinienne dans les sphères internationales.



Cette réunion, qui intervient dans le cadre des préparatifs pour l'atelier économique qui se tiendra à Bahreïn du 25 au 26 juin sous le thème "la paix pour la prospérité", vise à jeter la lumière sur les derniers développements de la cause palestinienne.