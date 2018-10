Le Maroc entame la présidence du Groupe Africain auprès des Nations-Unies pour le mois d'octobre

Le Royaume du Maroc a officiellement entamé, mardi, la présidence du Groupe Africain auprès des Nations-Unies pour le mois d’octobre 2018.



La cérémonie de passation entre la Présidente sortante du mois de septembre, l’Ambassadeur de Madagascar auprès de l’ONU, Mme Ariosa Lala Razafitrimo, et le nouveau Président du mois, l’Ambassadeur Représentant Permanent du Maroc, M. Omar Hilale, s’est déroulée mardi matin, au siège de la Mission d’observation permanente de l’Union africaine (UA) auprès de l’ONU, en présence de l’Ambassadeur, Observateur Permanente de l’UA auprès de l’ONU, Mme Fatima Kyari Mohammed.



L’Ambassadeur Omar Hilale a salué, à cette occasion, la présidence active et engagée de Mme Razafitrimo et a fait part de "toute sa prédisposition à reprendre le flambeau dans un mois qui sera résolument africain".



A cet égard, M. Hilale a affirmé que le Royaume du Maroc, comme à son accoutumée et conformément aux Hautes Instructions du Roi Mohammed VI, qui accorde une priorité absolue à l’Afrique, "ne ménagera aucun effort pour veiller à ce que la voix du Groupe Africain raisonne à l’unisson pour enrichir les délibérations des organes des Nations-Unies, mettre en exergue la perspective et les priorités du Continent Africain et contribuer positivement aux discussions et décisions prises par l’Organisation Mondiale durant ce mois d’octobre".



Durant sa présidence du Groupe africain pour ce mois, le Maroc s’attèlera, de concert avec l’ensemble des membres du Groupe et du Secrétariat de la Mission d’observation, pour que les intérêts et les priorités de l’Afrique soient renforcés et consolidés dans le cadre de la mise en œuvre des réformes menées par le Secrétaire Général, ainsi que de celles touchant les différents organes des Nations-Unies, particulièrement le Conseil de Sécurité.



Enfin, l’Ambassadeur Hilale a exprimé son objectif de bâtir sur la crédibilité du Groupe africain au sein de l’ONU pour porter la voie africaine au centre des grandes échéances programmées durant le mois d’octobre, telles que la tenue des "Séries de dialogues d’Afrique" organisées par le Bureau de la Conseillère Spéciale du Secrétaire Général pour l’Afrique, du débat de l’Assemblée Générale sur le développement de l’Afrique ou encore le lancement des travaux des Grandes Commissions de la 73éme session de l’Assemblée Générale.