Le Maroc engagé dans une dynamique d'investissement et de création d’emplois (ministre)

L'emploi est un défi qui nécessite des initiatives innovantes et des projets concrets garantissant aux jeunes un emploi décent ainsi qu'une contribution positive au développement économique, a indiqué M. Yatim lors d’une session d’information organisée par l'Agence millénium challenge account-Morocco dans le cadre du lancement de l’appel à projets au titre du programme d’emploi pour le financement basé sur les résultats (FBR).



"Relever ce défi nécessitera une mobilisation nationale globale des institutions gouvernementales et surtout des entreprises, de la société civile et des jeunes eux-mêmes qui doivent se prendre en mains pour construire leur avenir", a-t-il dit.



Le ministre a également mis en avant l’engagement du gouvernement à réunir les conditions favorables à la concrétisation du programme emploi FBR et à mettre à la disposition des chercheurs d’emploi, notamment les jeunes, les outils nécessaires leur permettant d’acquérir les compétences techniques, les aptitudes linguistiques et comportementales pour répondre aux attentes des employeurs.



Pour Abdelghni Lakhdar, directeur général de l’Agence millénium challenge account Morocco, le programme revêt une importance particulière à la fois par ses objectifs, à savoir l’accompagnement jusqu’à l’insertion sur le marché du travail, de jeunes et de femmes, et par son ouverture sur la société civile et le secteur privé. Le programme, a-t-il ajouté, porte également sur une méthode préconisée qui accorde un intérêt particulier aux résultats en termes d'insertion professionnelle et à une population moins servie par les instruments de politique publique de l’emploi, à savoir les non-diplômés.



Ont pris part à cette rencontre le directeur général de l’Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC), Abdelmounaim Madani, la Chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis au Maroc et le directeur résident de Millennium challenge corporation (MCC) à Rabat, Walter Siouffi. Une rencontre similaire sera organisée le 21 mars à Marrakech.



L’appel à projets pour sélectionner les candidats potentiels porteurs de projets dans le cadre du "Programme Emploi FBR", lancé le 5 mars, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’activité "Emploi" relevant du deuxième programme de coopération "Compact II", conclu le 30 novembre 2015 entre les gouvernements du Maroc et des États-Unis, représentés par Millennium Challenge Corporation (MCC). La mise en œuvre de ce programme est confiée à l’Agence MCA-Morocco.