Le Maroc en opération de charme au Salon international Tourisme Voyages de Montréal

Les atouts touristiques offerts par le Maroc en direction des Canadiens ont été mis en avant lors du 31ème Salon International Tourisme Voyages de Montréal.



La participation marocaine, à cette foire qui a clos ses portes en fin de semaine, porte sur la mise en valeur du potentiel et des particularités de la destination Maroc notamment la diversité de l'offre, l'art d’accueillir et l’hospitalité ainsi que la riche gastronomie, a déclaré à la MAP, Fouad Azim de l'Office national marocain du Tourisme (ONMT).



«Nous nous attelons à promouvoir la destination Maroc à travers l’augmentation des vols de la compagnie Royal Air Maroc entre le Canada et le Royaume, mais aussi ceux d’Air Canada», a-t-il fait savoir, ajoutant qu’avec «la réouverture prochaine de l'antenne de l’Office à Montréal on entend être plus agressif sur le marché anglophone du pays pour attirer plus de touristes».



Le stand marocain, mis en place par l’ONMT en collaboration avec la RAM, a connu une grande affluence de visiteurs canadiens.



L’ambassadeur du Maroc au Canada, Souriya Otmani et le Consul général du Maroc à Montréal, Fouad Kadmiri, ont effectué une visite au stand.



Dans une déclaration à la MAP, Badr Zahzouhi, directeur d’une compagnie new-yorkaise spécialisé dans le secteur touristique, s’est félicité de l’intérêt manifesté par les visiteurs du salon envers le stand marocain.



«Nous avons de l’expérience avec la clientèle canadienne en tant qu’agence de voyages et professionnel du secteur tourisme», a-t-il dit, précisant qu'il s'agit de clients qui cherchent l’évasion et des destinations offrant le dépaysement, à l'instar de l’offre marocaine.



Selon lui, la particularité de la destination Maroc trouve son fondement dans la situation géographique du royaume, la sécurité et la quiétude qui y règnent, la qualité des services, l’accueil et la gastronomie sans oublier le climat qui permet aux opérateurs du secteur d’organiser des séjours touristiques durant toute l’année.



Plus d’une centaine de pays, présents à travers leurs offices de tourisme et tours opérateurs, et 400 exposants et opérateurs de voyage ont participé au Salon International Tourisme Voyages (25-27 octobre), qui se veut un périple à travers le monde avec au menu des danses folkloriques, musiques traditionnelles, costumes, conférences, artisanat et animations.



Cet évènement, à la fois informatif et festif, était une occasion pour les professionnels du tourisme de rencontrer le public et offrir des conseils dans le domaine du voyage à travers les cinq continents.