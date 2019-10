Le Maroc en force à Oslo pour la 6ème Conférence internationale "Our Ocean"

Le Maroc sera présent en force à la 6ème Conférence "Our Ocean" qui débutera officiellement ses travaux mercredi à Oslo, capitale norvégienne, afin de souligner l'importance du savoir comme fondement des actions et politiques pour assurer la protection des océans, une gestion responsable des ressources marines et une croissance économique durable.



La conférence réunira, deux jours durant, 500 représentants de gouvernements, d'entreprises, de la société civile et d'institutions de recherche pour partager leur expérience, identifier des solutions et s'engager à agir pour des océans propres, sains et productifs.



La délégation marocaine, que conduit le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, M. Aziz Akhannouch, comprend notamment Mmes Lamia Radi, ambassadeur du Maroc en Norvège, Zakia Driouich, Secrétaire générale du Département de la pêche maritime, Majida Mâarouf, directrice de l'Agence nationale pour le développement de l'Aquaculture, et M. Abdelmalek Faraj, directeur de l'Institut national de recherche halieutique.



"Notre avenir dépend de la propreté et de la santé des océans, où protection et utilisation durable vont de pair. Les océans ont un rôle crucial à jouer si nous voulons atteindre les objectifs des Nations unies en matière de développement durable, mais ils sont menacés par les effets du changement climatique, la pollution, la perte de biodiversité et les utilisations non durables", souligne-t-on sur le site de la conférence.



"La sauvegarde des océans pour les générations futures est une responsabilité partagée et une question d'urgence mondiale", poursuit la même source.



La conférence établira des partenariats entre le gouvernement, l'industrie, la science et la société civile, en mettant en œuvre les connaissances, la technologie et les finances pour relever les défis auxquels l'océan est confronté et permettre que protection et utilisation durable aillent de pair, afin que l'océan puisse continuer à répondre aux besoins des générations futures.



Lors de cette conférence de haut niveau, M. Akhannouch devra prendre la parole dans le cadre d'un panel intitulé "Faire face aux défis : Agir contre le changement climatique", lequel sera suivi dans la journée par deux autres séminaire pour des actions contre la pollution des océans et contre la surpêche et les défis de la gouvernance des pêches.



Le ministre marocain aura également des entretiens en marge de la conférence avec son homologue norvégien sur des sujets d'intérêt commun.



Aux côtés d'une panoplie d'évènements parallèles, les participants devront se pencher lors de la deuxième journée sur plusieurs sous-thèmes portant notamment sur l'alimentation et les moyens de subsistance de l'océan, la construction d'une économie océanique durable et la protection d'un océan en bonne santé.



La Conférence "Our Ocean" a été lancée pour la première fois en 2014 aux États-Unis, en réponse à la dégradation généralisée de l'environnement marin.



Après Bali en Indonésie en 2018, la présente édition est organisée par le ministère norvégien des Affaires étrangères, avec la participation de plusieurs personnalités, dont SAR le prince héritier Haakon de Norvège, le président du Sénégal Macky Sall, l'Envoyé spécial des Nations Unies pour l'océan Peter Thomson, l'ancien Secrétaire d'État américain John Kerry, des ministres de plus de 30 pays, dont le Maroc, et les dirigeants de grandes entreprises.



Les conférences précédentes ont abouti à près de mille engagements de gouvernements, organisations et entreprises dans les six domaines d'action, en l'occurrence le changement climatique, la pollution marine, les aires marines protégées, la pêche durable, la sécurité maritime et l’économie bleue durable.



En marge de cette édition, Sustainable Ocean Alliance et l'Université de Tromsø co-organiseront le 4ème Sommet sur le leadership des jeunes qui réunira une centaine de participants de 46 pays, tous invités en raison de leur engagement à promouvoir la durabilité.