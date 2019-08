Le Maroc émerge comme un pays leader dans le domaine des énergies renouvelables (Frank Pallone)

Lors d'une entrevue avec Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, M. Pallone a affirmé que la commission parlementaire américaine s'intéresse à l'expérience marocaine dans le secteur des énergies propres, tout en soulignant la profondeur des relations historiques entre les deux pays.



Selon un communiqué de la première Chambre du parlement, le responsable américain qui entreprend une visite au Maroc à la tête d'une délégation du Congrès des États-Unis a mis l'accent sur le rôle de premier plan joué par le Royaume dans la lutte contre le terrorisme.



Les membres de la délégation ont à leur tour mis en avant l'intérêt porté par Washington aux relations avec Rabat, rappelant les réformes initiées sous la conduite du Roi Mohammed VI.



Sous cet angle, ils ont salué l'expérience marocaine dans les domaines phares de la gestion du champ religieux, de l'encadrement des Imams et de la promotion des conditions de la femme, ainsi que le leadership du Royaume à l'échelle continentale en tant que pont vers l'Afrique.



La délégation composée de membres des partis démocrate et républicain, a affirmé que sa visite dans le Royaume donnera une nouvelle impulsion à la coopération entre les institutions législatives des deux pays.



M. El Malki a de son côté évoqué les efforts du Maroc dans les domaines liés à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme ainsi qu'au service de la paix et la stabilité aux niveaux régional et mondial. En outre, il a mis l'accent sur les chantiers de réforme engagés pour la consolidation de l'édifice démocratique, des droits de l'Homme, et de l’État de droit, de même qu'en matière de promotion culturelle et linguistique, entre autres.



La visite de la délégation parlementaire américaine, a-t-il dit, illustre l'excellence des relations bilatérales d'autant plus qu'elle intervient dans un contexte national marqué par la célébration du 20ème anniversaire de l'accession du Roi Mohammed VI au Trône de ses glorieux ancêtres.



Il a à ce propos rappelé que la visite effectuée en 2013 par le Souverain aux États-Unis avait constitué un tournant dans l'histoire des relations maroco-américaines, en ce sens qu'elle a permis d'approfondir la coopération bilatérale stratégique.



Relevant les principaux fondements du partenariat stratégique multidimensionnel entre le Maroc et les États-Unis sur les plans sécuritaire, politique et culturel, M. El Malki a relevé le rôle primordial du Roi, Amir Al-Mouminine, en tant que garant du libre exercice des cultes et la promotion du modèle religieux marocain empreint de modération et de tolérance.



Cette rencontre s'est déroulée en présence de la consule générale des États-Unis au Maroc et chargée d'affaires par intérim, Jennifer Rasamimanana, du président de la Commission des secteurs productifs, Said Chbaâtou, et du président de la commission des infrastructures, de l'énergie, des mines et de l'environnement à la Chambre des représentants, Said Tadlaoui.