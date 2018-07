Le Maroc élu président de la plateforme de coopération pour le développement économique en Méditerranée (ANIMA)

Le Maroc représenté par l'Agence de l'Oriental, en la personne du directeur du Pôle coopération internationale et promotion économique, Abdelkader Betari, présidera ainsi pour un mandat de 3 ans (2019-2021) ANIMA, une plateforme multi pays et multi organisations du bassin méditerranéen, créée en 2006 à Marseille (France) par un consortium d’agences de pays euro-méditerranéen, dont le Maroc.



La présidence marocaine d’ANIMA, qui succède à celle de la Tunisie (2012 à 2018), proposera durant les 3 prochaines années une stratégie basée sur le soutien au développement des territoires sur la base de l’expérience marocaine dans le cadre de la régionalisation avancée. La Région de l’Oriental s’est en effet distinguée au cours des 3 dernières années par l’organisation de plusieurs actions appréciées de soutien aux investissements et au développement en particulier du patrimoine immatériel.



Cette Assemblée générale a eu lieu en marge de la conférence annuelle d’ANIMA, qui a été consacrée au projet "THE NEXT SOCIETY" et au lancement du projet EBSOMED, 2 projets de 4 ans (2017-2020) et 2018 -2021, financés par la Commission européenne.



Ayant pris part à cette conférence une importante délégation marocaine composée du directeur général de l'Agence de l’Oriental, Mohamed Mbarki, du directeur du Pôle coopération internationale et promotion économique de l’Agence de l’Oriental, Abdelkader Betari, ainsi que de plusieurs directeurs et responsables des Centres régionaux d’investissements (CRI), notamment le CRI de Oued Noun, de Fès, de Meknès, de Sous-Massa, outre le Centre de l'Oriental-Oujda, l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et des représentants du secteur privé dont la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).



L'Assemblée générale de l'ANIMA a aussi porté sur l'élection de son Conseil d’administration.



Ont été élus au CA, l'Agence de l’Oriental (Maroc), l'AMDIE, Associacion Multisectorial des Empresas (AMEC-Espagne), BUSINESS FRANCE (France), la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence (CCIMP -France), Centro Estero per l’Internazionnalizzazione (CIEPIEMONTE - Italie), Confédération Nationale des Entreprises Citoyennes (CONECT - Tunisie), ENTERPRISE GREECE (Grèce), Foreign Investment Promotion Agency (FIPA TUNISIA -Tunisie), General Authority for Investment and Free Zones (GAFI -Egypte), International Network for SMEs (INSME -Italie), MALTA ENTERPRISE (Malte), Syrian Enterprise & Business Center (SEBC – Syrie), REGION SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur (France) et VILLE DE MARSEILLE (France).



Néanmoins, l'Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI - Algérie) et l'Agence chypriote Invest Cyprus - CIPA n’ont pas été élues.



Ont participé à ces événements plus de 150 participants provenant de 15 pays euro-méditerranéens accompagnés de nombreux représentants gouvernementaux, d’organisations internationales, de banques, d'organisations patronales, de la société civile et d'universités.



Le réseau ANIMA réunit 75 membres présents dans 22 pays de la zone euro-méditerranéenne dont des agences gouvernementales et régionales de promotion des territoires, des fédérations d’entrepreneurs, des pôles d’innovation, des investisseurs et des instituts de recherche.



L'objectif d'ANIMA est de contribuer à une amélioration continue du climat des affaires et de l’investissement et à un développement économique durable et partagé en Méditerranée.