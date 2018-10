Le Maroc élu membre du Conseil d'administration des femmes d'affaires arabes

Fatiha Othmane, présidente de la section Maroc du Conseil des femmes d'affaires arabes, a été choisie membre de la commission culturelle du conseil en marge des travaux de l'Assemblée générale de cette instance, marqués par la présence d'une importance délégation marocaine représentant les différents secteurs d'activités de la fédération des femmes d'affaires et professionnelles du Maroc.



Cette réunion s'est penchée sur les moyens de favoriser l'autonomisation économique des femmes arabes et de promouvoir leur leadership des affaires.



Dans une déclaration à la MAP, Mme Othmane a fait part de sa satisfaction pour ce choix qui, selon elle, reflète le progrès accompli par la femme marocaine dans le domaine des affaires et sa forte adhésion à la dynamique de développement que connait le Royaume.



La question de la femme a bénéficié, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, d'un fort appui, ce qui a permis aux femmes marocaines d'accéder aux différents postes de responsabilité dans le cadre de l'égalité des chances, s'est-elle réjouie.



Lors de cette réunion, Cheikha Hessa Saad Al Abdullah Salem Al Sabah (Koweït) a été élue présidente du conseil, tandis que Leila Al Khayat (Tunisie) a été choisie première vice-présidente.



L'Assemblée générale a examiné aussi les rapports administratif et financier de la 5è session du conseil (2014-2018)



Dans une allocution de circonstance, la nouvelle présidente du conseil des femmes d'affaires arabes a mis l'accent, sur l'importance du conseil dans l'autonomisation économique de la femme arabe et son action pour transcender les entraves qui se dressent devant l'ascension de la femme dans le monde arabe pour occuper la place qui lui échoit sur la base de ses compétences et potentiels.