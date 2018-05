Le Maroc élu à la tête de la Commission arabe de l'aviation civile

La commission arabe a également élu les membres du conseil exécutif comprenant le Maroc, l'Egypte, les Émirats Arabes, le Qatar, le Bahreïn, le Sultanat d'Oman, l'Arabie Saoudite, la Jordanie et le Koweït, indique l'instance panarabe.



Ces élections ont concerné aussi les membres des commissions techniques en charge du transport, de sécurité, de navigation, d’environnement, de sûreté et de contrôle administratif et financier.



A l'ouverture de cette session, les représentants des organisations de transport aérien arabes et internationales ont appelé à tirer profit des expériences accumulées dans le secteur en vue de développer l'industrie de l'aviation civile.



Cette session a été marquée par la signature d'un mémorandum d'entente entre la Commission et l'Autorité de l'aviation civile de Singapour, et d'un protocole de coopération entre le Sultanat d'Oman et les Émirats Arabes Unis relatif aux enquêtes sur les accidents aériens.



Il a, également, été procédé à la signature d'un protocole de coopération entre l'Autorité de l'aviation civile de l'Arabie Saoudite et le Koweït pour l'organisation des droits du transport et les bases du fonctionnement aérien.