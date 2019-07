Le Maroc dispose d'un important arsenal juridique en matière de contrôle du marché

Le Maroc dispose d'un important arsenal juridique dans le domaine du contrôle du marché, a indiqué, lundi à Rabat, la vice-ministre chinoise de l'Administration publique de régulation des marchés, Lin Gan.



Les avancées réalisées par le Maroc dans ce domaine sont une source d'encouragement pour la Chine pour promouvoir sa coopération économique avec le Royaume, a affirmé Mme Lin Gan lors d'une réunion de travail Chine-Maroc, tenue suite à la signature du mémorandum d'entente paraphé en octobre 2018, entre l'Autorité chinoise de la concurrence et le Conseil marocain de la concurrence.



Cet accord, qui prévoit l'organisation de rencontres conjointes sur des sujets d'intérêt commun, vise à promouvoir les bonnes pratiques dans le domaine du contrôle du marché, a indiqué Mme Lin Gan, relevant que cette réunion a permis aux deux institutions de jeter les bases d'une coopération fructueuse dans les différents aspects liés au domaine de la concurrence.



Pour sa part, le président du Conseil de la concurrence Driss Guerraoui a indiqué que le but de cette rencontre est de renforcer les liens entre les deux institutions en vue d'accompagner les opérateurs économiques des deux pays, dans un contexte qui connait une progression vertigineuse à la fois des investissements chinois au Maroc mais aussi des échanges humains.



Après avoir souligné que cette réunion s'inscrit dans le cadre de la vision géostratégique de SM le Roi Mohammed VI relative au nouveau partenariat géostratégique entre les deux pays, M. Guerraoui a fait observer que le Conseil de la concurrence vise à travers diverses actions et initiatives à améliorer le climat des affaires du pays, contribuer à l'accroissement et au renforcement de l'attractivité de l'économie nationale et renforcer les échanges bilatéraux.



Le Conseil de la concurrence est une institution indépendante chargée, dans le cadre de l’organisation d’une concurrence libre et loyale, d'assurer la transparence et l'équité dans les relations économiques, notamment à travers l'analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole.