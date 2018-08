Le Maroc déterminé à renforcer les relations de coopération avec la République de Corée dans divers domaines (El Othmani)

Selon un communiqué du Département du Chef du gouvernement parvenu à la MAP, M. El Othmani a exprimé la volonté du Royaume de raffermir la coopération avec la République de Corée, lors de sa rencontre avec le vice-président de l'Assemblée nationale de la Corée du Sud, Lee Ju-Young, en visite au Maroc à la tête d'une importante délégation parlementaire.



A cette occasion, poursuit le communiqué, le Chef du gouvernement a évoqué les résultats importants de sa visite officielle effectuée en République de Corée à l'invitation de homologue coréen, et qui a permis d'ouvrir de nouvelles perspectives pour la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs.



Il a, également, rappelé la politique africaine suivie par le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, et la volonté constante du Royaume de développer des programmes de coopération tripartites avec ses partenaires internationaux en faveur des pays africains amis, louant, à cet égard, le rôle important joué par la diplomatie parlementaire dans le renforcement des relations d'amitié entre les deux pays et la dynamisation de la coopération bilatérale dans les divers domaines.



Cette rencontre, à laquelle ont notamment pris part les membres de la délégation parlementaire coréenne et l'ambassadeur de la République de Corée à Rabat, a été l'occasion pour les deux parties de se féliciter du niveau exceptionnel des relations d'amitié entre les deux pays et des perspectives de coopération bilatérale prometteuses dans les divers domaines de développement social et économique, relève le communiqué.



De son côté, M. Ju-Young a exprimé l'intérêt particulier qu'accorde son pays à la consolidation des relations d'amitié et de coopération avec le Royaume du Maroc, compte tenu de la place importante qu'il occupe dans le continent africain et du rôle qu'il joue sur la scène internationale dans de nombreux dossiers économiques et sociaux, affirmant la volonté de nombre de grandes entreprises coréennes d'examiner les possibilités de s'implanter et de produire au Maroc.



Le responsable coréen a également exprimé le souhait de son pays de bénéficier de l'expertise africaine du Maroc et de la dynamique qu'a connue l'économie nationale, et ce, dans le cadre de partenariats et de programmes de coopération tripartites en direction des pays africains, en particulier, et des marchés de la zone européenne, en général, selon le communiqué.