Le Maroc, destination prisée des touristes chinois lors de la fête du printemps

Au Jardin Majorelle, célèbre attraction touristique de la ville de Marrakech, deux jeunes touristes chinois ont déclaré à l’agence de presse chinoise "Xinhua" qu'ils avaient choisi le Maroc comme destination pour découvrir le charme unique de l'Afrique du Nord, ajoutant qu’ils ont voyagé pendant 15 jours le long de la route touristique classique, visitant Casablanca, Marrakech, Fès, Chefchaouen, Tanger et les provinces du Sud.



L’agence de presse "Xinhua" rapporte que dans les hôtels et restaurants du Maroc, un grand nombre de touristes chinois sont arrivés, ajoutant que dans la ville ocre, des bus touristiques remplis de touristes chinois étaient visibles pendant toute la période de la fête du printemps.



Outre la route classique, les touristes chinois ont également visité d'autres villes touristiques marocaines telles que Tétouan, Essaouira et Ifrane, relève « Xinhua », précisant que des responsables de tours opérateurs chinois ont affirmé que de plus en plus de touristes chinois souhaitent voyager au Maroc ces dernières années.



A cet égard, l'agence fait savoir que lors du Forum pour la coopération touristique sino-marocaine, tenu début février à Casablanca, le ministre du Tourisme, du transport aérien, de l'artisanat et de l'économie sociale, Mohamed Sajid, a annoncé que le Royaume compte attirer 500.000 touristes chinois chaque année d'ici 2020.



En juin 2016, le Maroc a décidé d'exempter de visa les ressortissants chinois. Depuis, le nombre de touristes chinois au Maroc n’a cessé de s’accroître.