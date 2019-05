Le Maroc crée une Commission pour lutter contre la traite des êtres d'humains

Dans une allocution à cette occasion, M. El Otmani a loué l'expérience reconnue des membres de la Commission dans la lutte contre la traite des êtres humains en particulier et les droits de l'Homme en général, leur souhait plein succès dans leurs nouvelles missions. Le Maroc attache une grande importance à la lutte contre la traite des êtres humains, qui se traduit par la ratification de plusieurs conventions internationales, telles que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.



En dépit des nombreux défis à relever pour le Maroc, le Chef du gouvernement a noté avec satisfaction le remarquable développement du cadre réglementaire et législatif marocain en matière de traite des êtres humains ces dernières années qui découle de la volonté du pays de lutter contre ce phénomène, notant que la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains a été adoptée en 2016 afin de mettre en place un système législatif intégré pour lutter contre ce phénomène, tandis que le décret sur la création de la Commission nationale de coordination des mesures de lutte et de prévention de la traite des êtres humains a été adopté en 2018 pour fixer les modalités de fonctionnement.



Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, indiquait que la traite des êtres humains comprenait de multiples formes telles que l'exploitation sexuelle, le travail et la servitude forcés, l'esclavage ou des pratiques similaires à l'esclavage, la réduction en esclavage ou le prélèvement d'organes.



Par ailleurs, il s'est dit confiant que les compétences attribuées à cette Commission lui permettraient de soumettre des propositions au gouvernement dans le but de préparer le plan d'action national et de proposer des mécanismes efficaces pour faire face à ce phénomène, qui allient les avantages de la prévention et de la sensibilisation et les impératifs de dissuasion et de protection.



La diversité des représentants de la Commission, qui regroupe les départements ministériel et de la sécurité, les institutions nationales et les organisations de la société civile, constituait le meilleur cadre de réflexion collective et une contribution sérieuse à la recherche de solutions pour lutter contre la traite et en réduire les conséquences, s'est félicité M. El Otmani.



Il a souligné que l'attente du gouvernement vis-à-vis de la Commission à soumettre des propositions et des avis consultatifs exigeait une connaissance du phénomène de la traite des êtres humains sous divers aspects, ce qui oblige ses membres à mener dans un premier temps une étude interne sur le terrain et la préparation d'une base de données.



M. El Otmani a appelé les membres de la Commission à proposer diverses possibilités de coopération et de coordination entre les différents départements gouvernementaux concernés et les institutions poursuivant le même objectif, des mécanismes de coopération entre différents ministères et organisations de la société civile afin de sensibiliser au phénomène de la traite des êtres humains et de protéger les victimes, et à s'ouvrir sur les expériences des principaux pays leaders dans ce domaine, soulignant que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour soutenir la Commission et lui permettre de s'acquitter convenablement de sa tâche afin d’atteindre les objectifs escomptés.