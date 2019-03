Le Maroc contribue à faciliter l’intégration dans le commerce régional des pays africains sans littoral (responsable onusienne)

Le Maroc contribue grandement à faciliter l’intégration dans le commerce régional des pays africains en développement sans littoral, a souligné lundi, à Marrakech, la Secrétaire générale adjointe des Nations-Unies et Haut-Représentante pour les Pays les moins Avancés, les Pays en Développement sans Littoral et les Petits Etats Insulaires, Mme Fekitamoeloa Katoa Utoikamanu.



"Une analyse des relations commerciales entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne, où se trouvent les Pays en développement sans littoral (PDSL) africains, indique un accroissement du volume de commerce, reflétant la poursuite du commerce intra-africain stimulé", a-t-elle relevé dans une déclaration à la MAP en marge de la réunion d’examen à mi-parcours de la région africaine du Programme d’action de Vienne pour les pays en développement sans littoral pour la décennie 2014-2024 (VPoA).



Le Maroc continue de faire de grands progrès dans son développement économique et a des expériences nationales réussies qui peuvent être partagées avec les PDSL et les pays de transit de la région, a-t-elle ajouté.



Concernant les attentes de cette réunion, elle a indiqué que le premier résultat attendu est d’examiner attentivement et faire le point sur la mise en œuvre du VPoA en Afrique, en identifiant notamment les principales réalisations, les contraintes, les défis émergents et les opportunités présentées.



Le second est d’identifier et partager les pratiques optimales, les expériences et les approches innovantes pour accélérer la mise en œuvre du VPoA et la réalisation des ODD dans la région, alors que le troisième consiste à formuler des mesures politiques appropriées et des recommandations pragmatiques visant à résoudre durablement les problèmes particuliers des PDSL et à accélérer la mise en œuvre du VPoA et la réalisation des ODD.



Mme Fekitamoeloa Katoa Utoikamanu a par ailleurs, noté que les résultats de l'examen à mi-parcours régional pour l'Afrique et ses recommandations devraient constituer une contribution de fond qui alimentera les délibérations de la 52è session de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de la Commission économique pour l'Afrique (CEA) qui se tiendra ici à Marrakech du 20 au 26 mars 2019 et de l'examen à mi-parcours mondial du VPoA qui aura lieu début décembre 2019.



Organisée conjointement par le Bureau de la Haut-Représentante des Nations-Unies pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement (UN-OHRLLS) et la Commission économique des Nations-Unies pour l’Afrique (CEA), cette réunion connait la participation de hauts fonctionnaires responsables de la mise en œuvre de ce programme et des questions connexes relatives au transit, au commerce, aux transports, à la transformation économique structurelle et aux finances des 16 pays africains en développement sans littoral, des pays de transit et partenaires de développement, ainsi que des représentants du système des Nations-Unies, des organisations internationales et régionales, des institutions financières et du secteur privé.



La réunion examinera les progrès accomplis dans la mise en œuvre du VPoA en Afrique et identifiera les principales réalisations, les contraintes rencontrées, les nouveaux défis et les opportunités présentées.



Elle identifiera les défis, partagera les meilleures pratiques, les expériences et les approches innovantes pour accélérer la mise en œuvre du VPoA et la réalisation des ODD dans la région.



L'événement de deux jours formera des mesures politiques appropriées et des recommandations orientées vers l'action visant à pérenniser les progrès accomplis pour surmonter les problèmes particuliers des PDSL et à accélérer la mise en œuvre du VPoA et la réalisation des ODD.



Le Programme d'action de Vienne en faveur des pays en développement sans littoral pour la décennie 2014-2024 a été adopté en novembre 2014 lors de la deuxième Conférence des Nations-Unies sur les pays en développement sans littoral.



Il vise à répondre aux besoins de développement particuliers et aux défis des PDSL liés à l'enclavement, à l'éloignement de la mer et aux contraintes géographiques de l'enclavement au moyen d'actions spécifiques à travers six priorités d’action à savoir les questions fondamentales de politique en matière de transit, le développent et entretien de l’infrastructure, le Commerce international et facilitation du commerce, l’Intégration et coopération régionales, la Transformation structurelle de l’économie et les Moyens de mise en œuvre.



Il fait également partie intégrante du Programme de développement à l'horizon 2030 adopté par les États membres des Nations-Unies.



Sur les 32 pays sans littoral, 16 se trouvent en Afrique.