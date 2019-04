Le Maroc consacre une subvention financière à la restauration et à l'aménagement de certains espaces de la mosquée Al Aqsa

Dans le cadre de la sollicitude et de l’intérêt permanents qu’accorde Amir Al Mouminine, le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, à Al Qods Acharif et à la préservation de ses monuments architecturaux et son patrimoine civilisationnel et spirituel, le Roi a décidé de consacrer une subvention financière comme contribution du Royaume du Maroc à la restauration et à l’aménagement de certains espaces à l'intérieur de la mosquée sainte Al Aqsa et de son environnement.



Un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale (MAECI) indique que cette haute générosité royale s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus et continus que le Souverain ne cesse de déployer à tous les niveaux au profit de la ville d’Al Qods Acharif, en soutien à la résistance des Maqdessis et la défense du statut historique de cette ville et en consécration de son identité civilisationnelle et sa symbolique religieuse comme espace ouvert de coexistence et de tolérance entre les différentes religions célestes.



Dans ce cadre, des architectes et des artisans marocains seront dépêchés pour la préservation de l’authenticité architecturale séculaire de la mosquée Al Aqsa, ajoute le ministère.



Le Roi a ordonné que cette opération s'effectue en coordination avec l'Administration des Waqf islamiques du Royaume Hachémite de Jordanie, conclut le communiqué.