Le Maroc condamne les tirs des forces israéliennes contre des Palestiniens

Le Royaume dénonce le recours par les forces d'occupation israéliennes à la force excessive faisant fi du caractère pacifique des manifestations et souligne que la situation dans la région requiert stabilité et retenue loin de tout acte de violence ou escalade, indique le ministère dans un communiqué parvenu samedi soir à la MAP.



Le Maroc, relève la même source, réitère son soutien à l'Autorité palestinienne sous la direction du président Mahmoud Abbas et sa solidarité avec le peuple palestinien pour recouvrer ses droits légitimes et établir son Etat indépendant avec comme capitale Al Qods-Est.