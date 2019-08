Le Maroc condamne fermement l'acte terroriste du Caire

Le Royaume du Maroc a fermement condamné l’acte terroriste ignoble survenu lundi près de l’Institut national du cancer au Caire, faisant plusieurs victimes innocentes et des blessés.



Dans une note verbale adressée par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale à l’ambassade de la République arabe d’Égypte à Rabat, le Royaume a réitéré sa solidarité avec ce pays frère et son soutien à sa lutte contre toutes les formes de terrorisme abject.



Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a également présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes.



Le ministère égyptien de l'Intérieur avait indiqué que l'explosion survenue dans un quartier du centre du Caire est due à une collision entre une voiture chargée d'explosifs qui circulait en sens inverse et trois autres voitures, faisant 20 morts et des dizaines de blessés.