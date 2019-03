Le Maroc classé 3ème au tour cycliste international du Sahel de Mauritanie

L'équipe nationale marocaine de cyclisme (B) a occupé la troisième place lors de la deuxième édition du tour cycliste international du Sahel, qui s'est déroulée du 19 au 23 mars en Mauritanie (médaille de bronze).



La première place de ce tour est revenue à l'équipe de France, suivie de l'équipe libyenne.



La première place a été remportée par le français Klein Maderin Fall, alors que les 2ème et 3ème places sont revenues respectivement au Libyen Alaadine Hamoudi et au Marocain Seyid Al Moutawakkil.



Le tour, organisé par le ministère mauritanien de la Jeunesse et des Sports et la Fédération mauritanienne de bicyclette, s'est déroulé en commémoration de la Journée nationale du sport, consacrée par le gouvernement mauritanien en 2012 et coïncidant avec le début du mois d'avril, reliant les Etats de Nouakchott du nord, Enrchiri, Adrar et Tiris Zemmour.



Cette édition, dont le coup d’envoi a été donné, mardi dernier au Stade olympique de Nouakchott Ouest, a connu la participation de 15 équipes représentant des pays d’Afrique et d’Europe composées de 68 cyclistes et une caravane de 180 personnes.



L’équipe nationale marocaine de cyclisme, dirigée par Abdelaati Saadoun, comprend six coureurs: Anouar Rahmou, Hicham Akkaoui, Mohamed Riggou, Yassine Berjali, Mohamed Medrazi et Amine Aziki.



La première édition du Tour cycliste international s'est déroulée en avril 2018 en quatre phases, avec la participation de 43 cyclistes de cinq pays africains. Elle a été remportée par l’équipe marocaine de cyclisme en équipe et en individuel.