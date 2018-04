Le Maroc aurait alerté Alger d'une interventions militaires face aux incursions du Polisario dans la zone tampon

Selon les informations de Middle East Eye, le Maroc a informé Alger par canal diplomatique qu’il interviendra militairement si les éléments armés du Polisario ne se retirent pas de la zone tampon située à l’est du mur de défense.



Et pour faire passer son message, Rabat a utilisé comme intermédiaire l’ambassadeur d’un État européen à Alger, précise une source diplomatique algérienne à Middle East Eyeans sans citer le pays en question.



Dimanche 1er avril, le Maroc avait alerté le Conseil de sécurité sur les incursions et provocations du Polisario dans la ville d'Al Mahbes, au nord-est du Sahara marocain, en violation de l'accord de cessez-le-feu sur la zone tampon.



Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a remis au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, une lettre du roi Mohammed VI exprimant « le rejet ferme et déterminé de ces provocations et de ces incursions inacceptables ».



Le Maroc a également demandé aux Nation unies et à l'Algérie de prendre leurs responsabilités pour que le Polisario cesse ses incursions et ses provocations au Sahara.



Le souverain, dans son entretien avec le Secrétaire Général, a rappelé que dans ce différend régional qui dure depuis plus de 40 ans, "l’Algérie a une responsabilité flagrante. C’est l’Algérie qui finance, c’est l’Algérie qui abrite, c’est l’Algérie qui arme, c’est l’Algérie qui soutient et qui apporte son soutien diplomatique au Polisario",