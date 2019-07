Le Maroc appelle au respect de la liberté de la navigation maritime dans le détroit d'Ormuz a affirmé, mardi à Rabat, le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Nasser Bourita.



"Le Maroc suit avec préoccupation les évolutions récentes et appelle au respect de la liberté de la navigation maritime dans le détroit d'Ormuz et au respect du droit international et des règles de la navigation maritime, qui ne doivent souffrir d'aucune contrainte ou interférence", a souligné M. Bourita lors d'un point de presse conjoint à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l'Etranger, Mamadi Touré, qui effectue sa première visite au Royaume depuis sa nomination.



"Il s'agit d'une zone sous pression où il y a plusieurs tensions, nous pensons que le sens de la responsabilité doit prévaloir et que la liberté de circulation et de navigation maritime doit être respectée", a-t-il insisté.



"Le Maroc, comme tous les pays, est préoccupé par l'escalade et la tension dans le détroit d'Ormuz au cours des dernières semaines. Le Royaume le fait en tant que membre de la communauté internationale et également en tant que pays qui a des liens particuliers avec la région du Golfe", a-t-il indiqué.



"Le Royaume a condamné à plusieurs reprises l'activisme et les actions menaçant la stabilité et la sécurité dans cette région et a marqué sa solidarité avec les pays arabes du Golfe, à chaque fois que leur sécurité et la quiétude de leurs citoyens a été menacée", a rappelé M. Bourita.