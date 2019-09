Le Maroc appelle à Djeddah à une action immédiate pour mettre fin aux violations par Israël des droits légitimes des Palestiniens

Le Royaume du Maroc a appelé la communauté internationale, en particulier les membres permanents du Conseil de sécurité, à prendre des mesures immédiates pour mettre fin à la violation par Israël des droits légitimes des Palestiniens, afin de préserver les chances de parvenir à une solution à deux États convenue au niveau international, ainsi que la sécurité et la stabilité de la région.



Dans une allocution prononcée lors de la réunion d'urgence au niveau des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), dimanche à Djeddah, en Arabie saoudite, la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mme Mounia Boucetta a indiqué que les violations persistantes des droits légitimes des Palestiniens par les autorités israéliennes sapent la solution des deux États et entravent les efforts internationaux pour la relance du processus de paix.



La secrétaire d'Etat a souligné que ces violations persistantes constituaient une source constante de tension, d'extrémisme, de haine et d'instabilité au Moyen-Orient, réitérant à cet égard la ferme condamnation par le Maroc des récentes déclarations du Premier ministre israélien concernant l'annexion de la vallée du Jourdain et la partie nord de la mer Morte.



Elle a souligné que ces déclarations constituent une escalade dangereuse, augurent d'une nouvelle violation du droit international et des résolutions de la légitimité internationale et sapent tous les efforts déployés pour trouver une solution juste et globale au conflit israélo-palestinien.



Mme Boucetta a réaffirmé, à cette occasion, le soutien indéfectible du Royaume au peuple palestinien et son refus de toute atteinte à ses droits inaliénables, en premier lieu la création d'un État palestinien indépendant aux frontières du 4 juin 1967, avec Al-Qods-Est pour capitale.



Elle a ajouté que la question palestinienne et d'Al Qods Al-Charif demeureront au cœur du conflit au Moyen-Orient et au centre de l’attention de l’Organisation de la coopération islamique, qui a été créée pour la défense des droits légitimes du peuple palestinien, mettant en avant l'intérêt particulier qu'accorde le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, pour la défense de la cause juste des Palestiniens.



Elle a exprimé, à cet égard, la pleine disposition du Maroc à coordonner avec les autres pays sur les moyens de soutenir la question centrale de l’OCI et à poursuivre les efforts nécessaires déployés par les acteurs internationaux pour contrer toutes les violations des forces israéliennes contre le peuple palestinien.



L'Arabie saoudite, qui préside le 14ème sommet islamique ordinaire, avait appelé mercredi dernier à une réunion d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique au niveau des ministres des Affaires étrangères pour discuter des déclarations de Netanyahu et élaborer un plan d'action urgent pour contrer cette déclaration.



Mardi dernier, Netanyahu avait promis, en cas de victoire, d'annexer à l'Etat d'Israël une grande partie de la vallée du Jourdain et la partie nord de la mer Morte, territoires palestiniens occupés par l'Etat hébreu depuis 1967.