Le Maroc adopte une vision solidaire de la migration intra-africaine (La Libre Belgique)

Le Maroc adopte une vision solidaire de la migration intra-africaine, écrit lundi le quotidien "La Libre Belgique".



Le journal belge, qui relève que le Royaume «privilégie une migration intra-africaine ordonnée et solidaire entre les divers États africains», rappelle que lors du sommet de l’Union africaine la semaine dernière à Addis Abeba, le Roi Mohammed VI avait proposé de créer et d’abriter un observatoire africain de la migration et d’un poste d’Envoyé spécial de l’Union Africaine chargé de la Migration.



La Libre Belgique, qui publie de larges passages du message adressé par le Souverain aux participants au 30ème sommet de l’organisation panafricaine, note que le Maroc est "l’un des fervents partisans d’une intégration solidaire des migrants à l’échelle du continent" et il est désormais considéré comme "tête de pont de la politique migratoire en Afrique".



Le journal rapporte une déclaration du représentant du HCR au Maroc, Jean Paul Cavaliéri qui a rappelé que le Souverain avait initié en 2013 une nouvelle politique migratoire plus humaniste qui s'est concrétisée par des opérations de régularisation et de protection de plusieurs centaines de migrants.



«Le Maroc sauve des vies, car en octroyant l’asile aux réfugiés, il leur permet d’obtenir une protection sans avoir à risquer leur vie en traversant la Méditerranée», a affirmé M. Cavaliéri cité par le journal.