Le Maroc adopte une stratégie énergétique ambitieuse fondée sur les énergies renouvelables (Ghazali)

Cette stratégie a été élaborée avec des objectifs clairs et des plans d'action à court, moyen et long terme, accompagnés de réformes législatives, réglementaires et institutionnelles, afin d'améliorer de manière permanente l'attractivité du modèle énergétique marocain, a souligné M. Ghazali dans une intervention lors du "Forum international de l'alliance solaire", tenu en marge du Sommet économique "Vibrant Gujarat 2019" organisé dans la ville de Gujarat (ouest de l'Inde).



Il a fait savoir qu'en décembre 2015, le Maroc a accéléré sa transition énergétique visant à produire 42 % de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici 2020 et 52 % à l'horizon 2030.



Pour atteindre cet objectif visant à réduire la dépendance énergétique du Royaume, des programmes ont été mis en place visant une augmentation supplémentaire de la capacité de production d’électricité à partir de sources renouvelables d’environ 10.100 MW d’ici 2030, a-t-il dit.



« Jusqu'à présent, les premiers résultats de la stratégie marocaine sont très encourageants. Le système électrique marocain équilibre correctement l'offre et la demande en électricité et garantit une marge de réserve très satisfaisante», a-t-il ajouté.



Le responsable marocain a souligné, à cet égard, que la dépendance énergétique marocaine a diminué d’environ 98% en 2009 à environ 93,9% en 2017, notant que cette baisse est le résultat de l’avancée des programmes d’énergies renouvelables qui ont permis d’accroître la part de l’énergie éolienne et solaire dans le mix énergétique du pays.



En ce qui concerne l'énergie solaire, la puissance installée actuellement a atteint 180 MW après la mise en service des 160 MW de la centrale solaire Noor Ouarzazate I, a-t-il poursuivi.



En ce qui concerne l'énergie hydroélectrique, le Maroc a développé une capacité électrique installée de 1.770 MW, dont 460 MW en tant que station de transfert d'énergie par pompage, a-t-il encore dit.



La Centrale solaire mondiale Noor Ouarzazate d'une capacité de 580 MW se positionne comme le plus grand complexe solaire multi-technologies en exploitation dans le monde, qui est composé de Noor I, Noor II, Noor III et Noor IV, a souligné M. Ghazali.



"Il est important de noter que nos projets d'énergie renouvelable sont rendus possibles grâce à la mise en œuvre d'une batterie de dispositions législatives, réglementaires et institutionnelles, qui constitue un autre pilier de notre stratégie énergétique", a-t-il indiqué. Compte tenu de l'évolution du secteur aux niveaux national et international, ainsi que de l'accélération de la transition énergétique, le ministère travaille actuellement sur un cadre législatif et réglementaire régissant les énergies renouvelables, a-t-il affirmé.



Le secrétaire général a souligné à ce propos que l'objectif de cette réforme est d'améliorer la capacité de financement des projets d'énergie renouvelable, de renforcer l'attractivité du secteur, de simplifier les procédures et de garantir la stabilité et la viabilité des institutions opérant dans le secteur. "Vibrant Gujarat" est un sommet biennal des investisseurs organisé par le gouvernement du Gujarat en Inde qui rassemble des chefs d'entreprise, des investisseurs, des entreprises, des leaders d'opinion et des décideurs politiques.



Le sommet est présenté comme une plate-forme permettant de comprendre et d'explorer les opportunités commerciales du Gujarat.



Il offre de réelles opportunités pour les responsables et hommes d’affaires marocains pour nouer des partenariats avec leurs homologues étrangers dans différents domaines d'investissements.