Le Maroc accueille en 2020 la 6ème édition du Forum de coopération arabo-russe

Le Maroc abritera en 2020 la sixième édition du Forum de coopération arabo-russe, indique la déclaration finale du Forum tenu mardi à Moscou.



Le Forum de coopération arabo-russe tenu au niveau des ministres des Affaires étrangères a décidé de confier au Maroc l'organisation de la sixième édition du Forum en 2020, a précisé la déclaration finale.



Les pays participant à cette cinquième session, ont souligné l’importance du dialogue et de la coopération arabo-russe, exprimant leur soutien aux efforts internationaux visant à renforcer la paix et la sécurité dans le monde.



Ils ont également abordé les derniers développements de la situation dans la région du Moyen Orient et convenu de renforcer les relations bilatérales dans les domaines politique, économique et culturel.



La 5ème édition du Forum de coopération arabo-russe a tenu ses travaux mardi à Moscou, en présence du ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Lavrov, du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, et des représentants de 22 pays arabes, dont le Maroc.