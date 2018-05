Le Maroc abrite le Forum des Nations-Unies sur la fonction publique du 21 au 23 juin prochain

Le ministre délégué chargé de la réforme de l’Administration et de la Fonction publique, M. Mohammed Benabdelkader, a ainsi procédé, vendredi au siège des Nations-Unies à New York, à la signature de l’Accord de Pays Hôte relatif à l’organisation de ce Forum, en présence du Secrétaire général adjoint de l’ONU aux Affaires économiques et sociales, M. Liu Zhenmin.



La signature de l’Accord s’est déroulée en marge d’une réunion d’information, organisée conjointement par la Mission permanente du Royaume du Maroc auprès des Nations-Unies et le Département des Affaires économiques et sociales de l’ONU, en faveur des Etats membres sur les enjeux du Forum, qui se penchera cette année sur l’utilisation des nouvelles technologies pour la modernisation de l’administration publique et l’adoption des moyens innovants visant à mobiliser les fonctionnaires pour atteindre les objectifs de développement durable.



Intervenant à cette occasion, M. Benabdelkader a souligné que l’organisation de ce Forum au Maroc s’inscrit dans la dynamique de réforme de l’administration publique lancée sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, affirmant que cet événement international permettra de renforcer la mise en œuvre de cet important chantier de réforme.



Le ministre a également relevé que le Forum permettra au Maroc de partager son expérience avec d’autres pays, notamment ceux du continent africain, mais aussi de s’inspirer d’autres expériences dans le cadre de ce qui est communément appelé l’apprentissage par les pairs.



Il s’agit d’un enjeu stratégique pour le Royaume afin de renforcer la dynamique de réforme de l’administration publique et la promotion de la gouvernance publique, érigées en priorités au plus haut niveau de l’Etat, a-t-il expliqué par la suite dans une déclaration à la MAP.



Cette ouverture à l’international est très importante pour le Maroc, en ce sens qu’elle permet de s’informer des solutions et des pistes de réflexion et d’action qui sont mondialisées et fruits d’une expérience humaine, a-t-il ajouté.



Le Forum, qui se tiendra à Marrakech, sera organisé conjointement par le Ministère de la réforme de l’Administration et de la Fonction publique du Royaume du Maroc et le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DASA), par sa Division de l’administration publique et de la gestion du développement (DPADM). Plusieurs partenaires seront aussi associés pour organiser des ateliers ou des événements parallèles au Forum.



Par ailleurs, M. Benabdelkader a eu, vendredi à New York, un entretien avec M. Yannick Gelmarec, sous-Secrétaire général de l’ONU aux politiques et aux programmes d’ONU-Femmes. Lors de cette entrevue, les deux responsables se sont félicités de leur coopération fructueuse en matière de l’intégration de la femme dans la fonction publique et la promotion de ses rôles dans la vie politique.



Ils ont également convenu de créer un centre d’excellence au Maroc pour partager l’expérience marocaine en matière d’autonomisation politique et économique des femmes et renforcer la parité hommes femmes, dans le cadre de projet de coopération Sud-Sud.