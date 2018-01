Le Maroc abrite la 40ème conférence du Comité régional Afrique-Moyen Orient

Cette conférence, tenue sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, intervient à l'occasion de la 40ème réunion annuelle de l'AMERC qui se tiendra le 24 janvier à Rabat, indique, samedi, un communiqué conjoint de l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs et de l'Autorité marocaine des marchés des capitaux (AMMC).



Espace d'échanges et de débat, cette conférence réunira les dirigeants des régulateurs financiers, représentants les 39 pays membres du Comité Régional AMERC de l’IOSCO, des investisseurs institutionnels de toute la région Afrique et Moyen Orient, les acteurs les plus influents des marchés de capitaux de la région, ainsi que les représentants des grandes entreprises du Royaume, précise la même source.



Affilié à l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs OICV/IOSCO, l’AMERC, dont la vice-présidence est assurée par la présidente de l'AMMC, Nezha Hayat, réunit en son sein l’ensemble des régulateurs et autorités des marchés des capitaux de l’Afrique et du Moyen-Orient et vise l’échange d’informations et l’harmonisation des positions entre les membres du comité sur des questions ayant trait au développement et aux mesures de promotion des marchés des capitaux des pays de la région.



Cette 40ème conférence se déclinera autour de quatre panels, à savoir, les défis du financement des projets d’infrastructure par le biais des marchés de capitaux dans la région, l’accès aux financements de marché des PME, le financement de l’économie verte, les nouvelles opportunités de croissance et l’intégration régionale des marchés de capitaux en Afrique et au Moyen-Orient.



Selon les organisateurs, la tenue de cette conférence au Maroc "vient acter le rôle que l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux entend jouer au sein de la région en matière de coopération et d’intégration" et "renforcera également le positionnement de la place financière de Casablanca comme hub régional financier".



L’OICV compte plus de 200 membres, principalement des régulateurs et des institutions internationales, elle a pour mission d’élaborer des standards internationaux permettant d’assurer le bon fonctionnement, la transparence et l’intégrité des marchés financiers et la protection de l’investisseur.



L’AMERC est l’un des quatre comités régionaux constitués par l’OICV et qui centralise les questions régionales liées à la réglementation des valeurs mobilières dans la région Afrique/Moyen-Orient. L’AMERC regroupe les régulateurs des marchés financiers de la région. Il a été établi en 1992 par le comité des présidents de l’OICV lors de la conférence annuelle de 1992 à Londres.