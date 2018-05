Le Maroc abrite la 2ème Conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique les 18 et 19 juin

Placée sous le thème "Les opérations de maintien de la paix en Afrique: réalités et défis", cette rencontre connaîtra la participation d'une centaine de personnes et d'une quarantaine d'experts parmi lesquels des militaires, des responsables institutionnels et des universitaires issus de plus de 20 pays, indique un communiqué des organisateurs.



Aujourd'hui, 90 conflits armés secouent le continent africain, et plus de la moitié des 14 opérations de maintien de la paix (OMP) déployées par l'Organisation des Nations Unis (ONU) à travers le monde y sont concentrées, précise la même source, soulignant que cette conférence constitue l'occasion de débattre autour de ces opérations sur le terrain depuis le processus de réformes entamé par l'ONU ces dernières décennies.



Elle se veut, également, l'opportunité de mettre en avant les expériences qui peuvent être tirées et les moyens à même d'aider les pays de l’Union africaine à accéder à l’autonomie quant à la gestion du maintien de la paix sur le continent, ajoute le communiqué.