Le Maroc a "un temps d'avance sur la pratique de l'Islam qui se fait de manière apaisée et dans un esprit d'ouverture" (Maire de Saint-Etienne)

Le Maroc a certainement un temps d'avance sur la pratique de l'Islam qui se fait de manière apaisée et dans un esprit d'ouverture, a affirmé, jeudi à Rabat, le Maire de la ville de Saint-Etienne, M. Gael Perdriau, au cours d'une visite au siège du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) à la tête d'une délégation responsables politiques et religieux de la ville française.



Cité dans un communiqué du CCME transmis à la MAP, M. Perdriau, dont la mairie porte un projet de construction d’un centre culturel musulman, a indiqué que le fait de "se prémunir de la connaissance de l’Islam et de la culture musulmane apportera beaucoup à la France face à l'ignorance et aux risques de radicalisation et au détournement de la parole sacrée".



"Porter le projet de construire un centre culturel musulman explique que l'Islam n'est pas seulement l'affaire des Musulmans mais celle de toute la société qui en a besoin pour mieux identifier la religion dans le paysage urbain et la distinguer du volet culturel ", a expliqué M. Perdriau, précisant qu’au sein de la communauté, l’on sent une soif de mieux comprendre la culture marocaine de la part même des 3e et 4e générations de Marocains qui ne la connaissent pas forcément".



Une religion d’ailleurs présente depuis des décennies grâce à l'immigration dans une ville que la communauté marocaine a contribué à construire, a-t-il rappelé, se félicitant d'abriter dans sa ville la Mosquée Mohammed VI "qui fait l’objet d’une grande admiration de la part de la population et constitue une œuvre architecturale et une référence pour mieux comprendre l’Islam et les rites musulmans ". "Nous avons, ensemble, la responsabilité partagée de cette jeunesse en mal de s'identifier et de se placer au sein de la société française", a souligné M. Gael Perdriau.



Au cours de la visite de la délégation française au siège du CCME, M. Abdellah Boussouf, Secrétaire Général du Conseil, a exposé aux membres de la délégation française, les missions et prérogatives du Conseil, notamment en matière d'élaboration d'avis sur les politiques publiques concernant l’immigration, fait savoir le communiqué, notant que c'est un phénomène dont le Maroc assure désormais les trois fonctions, à savoir l’émission, l’accueil et le transit.



L'objet de ces entretiens a également concerné la gestion de l’Islam de France, ajoute le communiqué, relevant qu'à ce sujet, M. Boussouf a expliqué que "les éléments de litige sont plutôt d’ordre culturel que religieux et que la création d’un centre culturel qui peut constituer un espace de partage entre les différentes composantes de la société française peut en effet contribuer à désacraliser quelques pratiques culturelles liées à l’Islam ". M. Boussouf a fait observer que la religion musulmane est tout à fait compatible avec les valeurs de la république, notamment la laïcité, "qui n’est pas une négation de tout ce qui d’ordre religieux mais un espace permettant à toutes les religions d’exister dans l’apaisement".



Le Secrétaire général du CCME a, en ce sens, invité les Marocains de France, "qui sont surtout des citoyens français à part entière, à adhérer aux projets de leur société d’accueil et d’en défendre les intérêts tout en étant les vecteurs de la promotion de leur culture d’origine, connue pour sa diversité et son acceptation de l’autre ". Les relations culturelles et économiques entre les deux pays peuvent être intensifiées et fructifiées grâce à cette double-appartenance, vers un équilibre gagnant-gagnant, a-t-il poursuivi. Les membres de cette délégation de responsables politiques et religieux de la ville de Saint-Etienne poursuivent leur visite au Maroc jusqu’au 23 courant dans plusieurs institutions nationales où ils mènent des entretiens avec des responsables marocains, dont le ministre des Habous et des Affaires islamiques, M. Ahmed Taoufiq.