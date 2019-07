Le Maroc a réussi une avancée économique "spectaculaire" au cours des dernières décennies (The Vibe)

Le Royaume, qui a accru ses investissements dans ses infrastructures industrielles et de transport, a réussi une avancée "spectaculaire" sur le plan économique au cours des dernières décennies, écrit le site d'information australien "The Vibe".



"La récente extension du port Tanger-Med, le plus important de la région méditerranéenne, ainsi que le lancement du train à grande vitesse et la concrétisation des objectifs des stratégies sectorielles témoignent de l'avancée spectaculaire du Royaume sur le plan économique au cours des dernières décennies", souligne le site d’information dans un article publié samedi à l'occasion de la célébration du 20ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône.



Le Royaume a accru ses investissements dans ses ports, ses infrastructures industrielles et de transport afin de se positionner en tant que porte d'accès privilégiée vers l'Afrique, relève l’auteur de l’article, rappelant que le pays occupe la troisième place dans la région MENA et la première en Afrique du Nord en termes d'échanges commerciaux.



Dans l'industrie automobile, le Maroc est devenu une plaque tournante dans ce secteur et s'est fixé pour objectif de produire un million de véhicules à l'horizon 2025, note-t-il, faisant savoir que le Royaume est aujourd'hui le 1er constructeur automobile en Afrique et au Moyen-Orient.



Sur le plan social, d’énormes progrès ont été réalisés en matière des droits de l’Homme, d’égalité des sexes, du Code de la famille et de politique de migration, se félicite le site d’information australien, rappelant que le pourcentage des femmes au Parlement est passé de 17% à 21% aux élections législatives de 2016, alors que parmi les 10 femmes d'affaires les plus influentes d'Afrique francophone, on trouve 8 femmes d'affaires marocaines.



"The Vibe" salue, par ailleurs, la politique de migration africaine mise en place en deux phases pour la régularisation de la situation des ressortissants de divers pays africains, la qualifiant d’"exemplaire".



Le site d’information revient également sur la vision du Roi Mohammed VI dans le domaine de la liberté de culte et écrit que le Royaume a établi sa stratégie dans ce domaine sur la base du multiculturalisme, le dynamisme de sa longue expérience historique, ses principes de modération et de tolérance et le rôle de l'institution royale, notamment le statut du Souverain en tant que Commandeur des croyants.



"Le Maroc, pays fort de son riche patrimoine culturel, a construit son identité en se basant sur plusieurs principes fondés sur la cohabitation culturelle, sociale et spirituelle", souligne "The Vibe", ajoutant que le Royaume attache une grande importance à la protection des valeurs universelles des droits de l'Homme et a réussi à intégrer différentes cultures et origines, en plus de la valorisation de ses richesses non matérielles.



Afin de protéger le Maroc de l'extrémisme et de préserver son identité basée sur la modération et la tolérance, une stratégie globale et multidimensionnelle a été mise en place dans le domaine du discours religieux fondé sur le rejet des théories de l'extrémisme et la diffusion de l'esprit de tolérance et de juste milieu.



"Tout cela a fait du Royaume un modèle à suivre et un pays sûr dans une région dévastée par la tourmente", souligne le site d’information, rappelant que le magazine britannique "Which Travel" a classé le Maroc parmi les dix pays les plus sûrs au monde, devant la France ou les États-Unis.



Le classement, qui évalue les taux de criminalité, les menaces terroristes, les risques de catastrophes naturelles et les problèmes de santé dans 20 pays, a révélé que le Maroc est une destination aussi sûre que l'Australie, le Canada et le Japon, relève la même source.