Le Maroc à l'honneur lors des célébrations de la Journée internationale de la Francophonie à Sainte Lucie

La culture marocaine a rayonné à Castries, la capitale de Sainte Lucie, à l'occasion des récentes célébrations de la Journée internationale de la Francophonie.



Lors de la réception des ambassadeurs célébrant le mois de la Francophonie, l'ambassade du Maroc à Castries a aménagé un stand où ont été fièrement exposées différentes facettes de la tradition culinaire marocaine, dans toute sa splendeur.



Le stand marocain a pu capter l'intérêt des différents visiteurs, parmi lesquels le Gouverneur général de Sainte Lucie, Nevile Cenac, ainsi que différentes personnalités du monde politique, diplomatique et culturel de Sainte Lucie et de la sous-région des Caraïbes, indique un communiqué de l'ambassade du Maroc à Castries.



A cette occasion, l'ambassadeur du Maroc à Sainte Lucie, Abderrahim Kadmiri, a rappelé les valeurs partagées et véhiculées par la Francophonie, tout en soulignant le rôle important du Royaume au sein de l'Organisation internationale de la Francophonie.



M. Kadmiri a réitéré l'engagement du Royaume pour l'enracinement des valeurs de paix et de développement humain, en tant que principaux défis du monde contemporain.



Le diplomate marocain a particulièrement mis en exergue l'intérêt des pays de l'hémisphère sud à faire face aux défis d'investissement dans l'élément humain en tant que facteur incontournable pour l'émergence des Nations au-delà du facteur de la langue et de la culture, selon la même source.