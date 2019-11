Le Maroc a accompli de grands progrès dans le domaine de la protection des droits de l’enfant (Giovanna Barberis)

Le Maroc a accompli de grands progrès dans le domaine de la protection des droits de l’enfant, a affirmé jeudi, à Marrakech, la représentante de l’UNICEF au Maroc, Mme Giovanna Barberis.



Lors d’un échange avec les enfants parlementaires marocains à l’occasion d’une session extraordinaire du Parlement de l’enfant tenue en marge de la 16è édition du Congrès National des Droits de l’Enfant, Mme Barberis a mis en relief les efforts du Maroc dans ce domaine ayant permis notamment la réduction de la mortalité infantile, la quasi-généralisation de l’éducation primaire et l’éradication de plusieurs maladies grâce à la politique nationale de vaccination.



La petite enfance notamment les enfants vulnérables et du milieu rural représente une priorité pour les pouvoirs publics au Maroc et est au cœur des préoccupations des politiques nationales, a-t-elle ajouté, relevant qu’en dépit de ces efforts, des disparités territoriales notamment dans les zones rurales et enclavées persistent, ce qui pose des problèmes au niveau de l’accès des enfants de ces régions aux services de qualité (éducation et santé entre autres).



Après avoir souligné que l’UNICEF appuie les programmes des gouvernements afin que la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE) devienne une réalité, Mme Barberis a fait savoir que cet organe onusien apporte un appui technique aux politiques sociales mises en œuvre par le Maroc et aux réformes entreprises par le Royaume dans les secteurs de la santé et de l’éducation.



L’UNICEF travaille en étroite collaboration avec les secteurs gouvernementaux pour la mise en place de dispositifs au niveau territorial et régional afin d’assurer une protection effective des enfants vulnérables au Maroc, a-t-elle insisté.



Mme Barberis a aussi abordé la question de l’intégration des enfants migrants au Maroc, relevant dans ce cadre que l’UNICEF travaille avec les différents acteurs et parties prenantes au Royaume pour assurer l’intégration de cette catégorie d’enfants aux systèmes éducatifs et de santé.



Dans ce sens, elle a noté que cette collaboration avec le Maroc dans cette question qui nécessite un travail de longue haleine, a donné des "résultats encourageants".



Par ailleurs, la responsable onusienne, qui a assisté à la session extraordinaire du Parlement de l’enfant, a félicité les enfants parlementaires de leur engagement et du travail exceptionnel qu’ils accomplissent.



De son côté, le secrétaire général du Parlement arabe de l'enfant, Ayman Othman Al-Barout, a indiqué que ses visites à l’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE) lui ont permis de constater de visu les énormes efforts consentis au Maroc en faveur de la protection des droits de l’enfant, lesquels efforts se sont soldés par la réalisation d’importantes avancées dans les indicateurs se rapportant à l’enfance.



Par ailleurs, Ayman Othman Al-Barout a tenu à rappeler que le Maroc a été parmi les premiers pays au Monde arabe à soutenir l’idée de la création d’un Parlement arabe des enfants.



Organisée par l’ONDE sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI et la présidence effective de la Princesse Lalla Meryem, la 16ème édition du Congrès national des droits de l'enfant se veut l'occasion de célébrer les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE), de dresser le bilan de la situation de l'enfance depuis la ratification de la CIDE par le Maroc et de mobiliser les forces vives du Royaume pour mettre l’enfant au centre du nouveau modèle de développement.



Le Congrès national des droits de l’enfant, dans une démarche à la fois rétrospective et prospective, constitue cette année un événement d’envergure nationale et internationale auquel prennent part plus de 3.000 participants, parmi lesquels les membres de l’Exécutif, des responsables publics, des personnalités onusiennes, des représentants de la société civile et du secteur privé et les enfants eux-mêmes, notamment les enfants parlementaires qui célébreront, dans ce cadre, les 20 ans du Parlement de l’enfant.



Cet événement de portée internationale se veut aussi un plaidoyer en faveur de l’enfant, et s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle dynamique insufflée par l’ONDE pour catalyser les actions futures des hauts responsables et des experts de la question de l’enfance aux niveaux national et africain.



L’objectif ultime est d’ériger l’enfant en priorité nationale, en engageant les parties prenantes à adopter une nouvelle approche qui devra désormais être axée sur les résultats, avec pour finalité de faire de l’enfant, première richesse du pays et du Continent, un levier de développement.



Les conclusions et engagements qui seront pris à Marrakech constitueront une nouvelle feuille de route intégrée, permettant ainsi au Maroc d’optimiser son potentiel humain, véritable richesse immatérielle qui accompagne la réalisation de ses ambitions économiques, politiques, sociales et culturelles.