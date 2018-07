"Le Maroc à Pékin", un évènement culturel inédit prévu en 2021 en Chine

En tournée depuis lundi en Chine, le président de la Fondation nationale des musées du Maroc, M. Mehdi Qotbi, multiplie les rencontres et les prises de contacts avec de hauts responsables chinois en charge de la culture et du patrimoine muséal pour échanger sur les moyens de coopération entre la Fondation et les différents musées de Chine, ainsi que pour mettre en œuvre les préparatifs en vue de cet évènement inédit au pays de l'Empire du Milieu qui comprendra des expositions dédiées au patrimoine et aux arts modernes et contemporains du Royaume. Une manifestation similaire dédiée aux arts chinois sera organisée l’année suivante au Maroc.